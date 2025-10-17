$41.760.01
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 39515 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 46695 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
16 октября, 17:21 • 35520 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 38268 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 39519 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 54392 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37404 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 45551 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 85495 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
Умер легендарный музыкант рок-группы Kiss: что известно об Эйсе Фрейли

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Причина смерти легендарного музыканта не была сразу обнародована.

Умер легендарный музыкант рок-группы Kiss: что известно об Эйсе Фрейли

Легендарный гитарист и вокалист группы Kiss Эйс Фрейли (настоящее имя - Пол Дэниел Фрейли) умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его семья, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Он создал образ и грим персонажа "Space Ace", когда присоединился к группе Kiss. Фрейли играл в группе с момента ее создания в 1973 году до 1982 года.

После ухода из Kiss Эйс продолжил сольную карьеру, и на момент воссоединения в 1996 году был самым успешным из музыкантов, когда-либо покидавших группу. Он сотрудничал с Kiss до 2002 года, когда назвал концертное турне своим прощальным и снова покинул коллектив.

Музыкант умер после недавнего падения в своем доме, согласно заявлению, опубликованному в его социальных сетях. Причина смерти не была сразу обнародована.

С 1976 года Фрейли был женат на Джанет Треротола. В 1980 году у них родилась дочь Моника.

Напомним

Легендарный фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали остановка сердца, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона.

Евгений Устименко

