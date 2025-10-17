Умер легендарный музыкант рок-группы Kiss: что известно об Эйсе Фрейли
Причина смерти легендарного музыканта не была сразу обнародована.
Легендарный гитарист и вокалист группы Kiss Эйс Фрейли (настоящее имя - Пол Дэниел Фрейли) умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его семья, передает УНН со ссылкой на NBC News.
Подробности
Он создал образ и грим персонажа "Space Ace", когда присоединился к группе Kiss. Фрейли играл в группе с момента ее создания в 1973 году до 1982 года.
После ухода из Kiss Эйс продолжил сольную карьеру, и на момент воссоединения в 1996 году был самым успешным из музыкантов, когда-либо покидавших группу. Он сотрудничал с Kiss до 2002 года, когда назвал концертное турне своим прощальным и снова покинул коллектив.
Музыкант умер после недавнего падения в своем доме, согласно заявлению, опубликованному в его социальных сетях. Причина смерти не была сразу обнародована.
С 1976 года Фрейли был женат на Джанет Треротола. В 1980 году у них родилась дочь Моника.
Напомним
Легендарный фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали остановка сердца, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона.