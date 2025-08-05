Стала відома причина смерті легендарного Оззі Осборна

Легендарний фронтмен Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня у віці 76 років. Згідно зі свідоцтвом про смерть, причинами стали зупинка серця, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба серця та хвороба Паркінсона, з якою музикант боровся з 2020 року. Про це пише УНН із посиланням на NyPost.

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Згідно зі свідоцтвом про смерть, отриманим виданням The Sun у вівторок, фронтмен Black Sabbath офіційно помер у віці 76 років "від зупинки серця, гострого інфаркту міокарда, ішемічної хвороби серця та хвороби Паркінсона 22 липня".

"Свідоцтво про смерть було подано дочкою Оззі, Еймі Осборн... в Лондоні", - повідомляє New York Times.

Доповнення

Оззі Осборн підтвердив діагноз хвороби Паркінсона у 2020 році. За останні роки йому довелося пережити кілька операцій, зокрема складне хірургічне втручання у 2019 після серйозної травми хребта.

За три роки до своєї смерті музикант поділився думками про те, як би хотів, щоб його запам’ятали. В інтерв’ю журналу People у 2022 році легенда хеві-металу сказав: "Виживання - це моя спадщина".

"Мені ж 73. Люди кажуть: "Ну, тобі 70… чому б не здатися?" А чому? Люди все ще хочуть купувати мої платівки. Люди все ще хочуть мене бачити, то чому я повинен? Це мотивує мене підняти сідниці та щось зробити. Я маю на увазі, якби моя кар’єра пішла шкереберть, і я б знав, що це кінець, я був би дуже нещасним", - сказав він.

Нагадаємо

Зірка хеві-металу Оззі Осборн помер у віці 76 років, через кілька тижнів після возз'єднання з Black Sabbath та проведення грандіозного прощального концерту. У своїй заяві родина Оззі Осборна повідомила, що він помер "в оточенні любові".