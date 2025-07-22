Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн

Зірка хеві-металу Оззі Осборн помер через кілька тижнів після возз'єднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та проведення грандіозного прощального концерту для шанувальників, передає УНН із посиланням на Sky News.

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У своїй заяві родина Оззі Осборна повідомила, що він помер "в оточенні любові".

"Ви не уявляєте, що я відчуваю — дякую вам від щирого серця", — сказав 76-річний музикант публіці, виступаючи з трону на сцені у Вілла-Парку — концерті, організованому для його "останнього поклону", разом із виступами деяких його улюблених гуртів, включаючи Metallica та Guns'n'Roses.

Озборн був піонером хеві-металу з Black Sabbath, перш ніж досягти величезного успіху самостійно. Він був відомий такими хітами, як Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train та Changes, як з гуртом, так і як сольна зірка.

Співак також знайшов інший вид слави завдяки реаліті-шоу MTV 2000-х років "Осборни", яке розповідало про дещо хаотичне життя зірки, що виросла в Бірмінгемі, в Лос-Анджелесі з дружиною Шерон та двома їхніми дітьми, Келлі та Джеком.

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У музиканта була хвороба Паркінсона, а в останні роки він страждав від інших проблем зі здоров'ям, включаючи ускладнення від травм, отриманих під час падіння у 2019 році.

Після того, як його змусили скасувати гастрольні шоу, він здійснив одноразовий несподіваний виступ на сцені в Бірмінгемі, щоб закрити Ігри Співдружності у 2022 році. Концерт у Вілла-Парк був оголошений раніше цього року Шерон, яка сказала, що вона сповнена рішучості подарувати шанувальникам "ідеальне прощання".

За свою кар'єру Осборн був введений до Зали музичної слави Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США – двічі за обидва виступи, з Black Sabbath та як сольний виконавець.

Він також має зірку на Алеї слави в Голлівуді, а також на Брод-стріт у Бірмінгемі, зірку імені Айвора Новелло, та п'ять премій "Греммі" з 12 номінацій. Крім того, протягом багатьох років він отримав інші нагороди, такі як нагорода "Божественний геній" від NME та приз "Жива легенда" від Classic Rock.

У Осборна залишилась дружина Шерон та діти - Еймі, Келлі та Джек, а також двоє старших дітей - Джессіка та Луї від першого шлюбу з Тельмою Райлі, та онуки.