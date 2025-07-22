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Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
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Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
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Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

Киев • УНН

 • 4894 просмотра

Звезда хэви-метала Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, спустя несколько недель после воссоединения с Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта. Музыкант, известный хитами Iron Man и Crazy Train, умер "в окружении любви".

Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

Звезда хеви-метала Оззи Осборн умер через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для поклонников, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В своем заявлении семья Оззи Осборна сообщила, что он умер "в окружении любви".

"Вы не представляете, что я чувствую — спасибо вам от всего сердца", — сказал 76-летний музыкант публике, выступая с трона на сцене в Вилла-Парке — концерте, организованном для его "последнего поклона", вместе с выступлениями некоторых его любимых групп, включая Metallica и Guns'n'Roses.

Осборн был пионером хеви-метала с Black Sabbath, прежде чем достичь огромного успеха самостоятельно. Он был известен такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как с группой, так и как сольная звезда.

Певец также нашел другой вид славы благодаря реалити-шоу MTV 2000-х годов "Осборны", которое рассказывало о несколько хаотичной жизни звезды, выросшей в Бирмингеме, в Лос-Анджелесе с женой Шэрон и двумя их детьми, Келли и Джеком.

Добавим

У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем, включая осложнения от травм, полученных при падении в 2019 году.

После того, как его заставили отменить гастрольные шоу, он совершил одноразовое неожиданное выступление на сцене в Бирмингеме, чтобы закрыть Игры Содружества в 2022 году. Концерт в Вилла-Парк был объявлен ранее в этом году Шэрон, которая сказала, что она полна решимости подарить поклонникам "идеальное прощание".

За свою карьеру Осборн был введен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США – дважды за оба выступления, с Black Sabbath и как сольный исполнитель.

Он также имеет звезду на Аллее славы в Голливуде, а также на Брод-стрит в Бирмингеме, звезду имени Айвора Новелло, и пять премий "Грэмми" из 12 номинаций. Кроме того, в течение многих лет он получил другие награды, такие как награда "Божественный гений" от NME и приз "Живая легенда" от Classic Rock.

У Осборна остались жена Шэрон и дети - Эйми, Келли и Джек, а также двое старших детей - Джессика и Луи от первого брака с Тельмой Райли, и внуки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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