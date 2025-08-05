Стала известна причина смерти легендарного Оззи Осборна

Легендарный фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Согласно свидетельству о смерти, причинами стали остановка сердца, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона, с которой музыкант боролся с 2020 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на NyPost.

Детали

Согласно свидетельству о смерти, полученному изданием The Sun во вторник, фронтмен Black Sabbath официально скончался в возрасте 76 лет "от остановки сердца, острого инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона 22 июля".

"Свидетельство о смерти было подано дочерью Оззи, Эйми Осборн... в Лондоне", - сообщает New York Times.

Дополнение

Оззи Осборн подтвердил диагноз болезни Паркинсона в 2020 году. За последние годы ему пришлось пережить несколько операций, в том числе сложное хирургическое вмешательство в 2019 году после серьезной травмы позвоночника.

За три года до своей смерти музыкант поделился мыслями о том, как бы хотел, чтобы его запомнили. В интервью журналу People в 2022 году легенда хеви-метала сказал: "Выживание - это мое наследие".

"Мне же 73. Люди говорят: "Ну, тебе 70… почему бы не сдаться?" А почему? Люди все еще хотят покупать мои пластинки. Люди все еще хотят меня видеть, так почему я должен? Это мотивирует меня поднять задницу и что-то сделать. Я имею в виду, если бы моя карьера пошла наперекосяк, и я бы знал, что это конец, я был бы очень несчастным", - сказал он.

Напомним

Звезда хеви-метала Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет, спустя несколько недель после воссоединения с Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта. В своем заявлении семья Оззи Осборна сообщила, что он умер "в окружении любви".