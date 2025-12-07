Трамп вручив артистам медалі Центру Кеннеді: нагороду отримали, зокрема гурт Kiss та Сталлоне

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп вручив медалі Центру Кеннеді низці відомих артистів за визначний внесок у розвиток виконавського мистецтва. Про це пише Newsweek, передає УНН.

Деталі

Президент Дональд Трамп вручив медалі лауреатам Центру Кеннеді 2025 року під час суботньої церемонії в Овальному кабінеті, назвавши групу "можливо, найдосвідченішим і найвідомішим класом" з усіх, що коли-небудь збиралися - пише видання.

Нагороди удостоїлися гурт Kiss, актор Сільвестр Сталлоне та співачка Глорія Гейнор, автор хіта I Will Survive. Лауреатами також стали британський актор Майкл Кроуфорд та кантрі-співак Джордж Стрейт.

Фото: AFP

Повідомляється, що на початку лютого Трамп звільнив президента та голову правління Центру Кеннеді, замінивши більшу частину правління політичними лоялістами, які потім обрали його новим головою центру.

Фото: AFP

Попередню президентку, Дебору Раттер , було усунено, а пізніше її замінив Рік Гренелл, який обіймав посаду виконуючого обов'язки директора національної розвідки під час першого терміну Трампа.

Безпосередня участь президента у виборі лауреатів та перенесення церемонії нагородження до Білого дому порушує багаторічну традицію, коли відбір здійснював двопартійний комітет, а медалі вручалися на вечері в Державному департаменті - додає видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп отримав новостворену Премію миру від ФІФА під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року. Нагороду вручив особисто президент ФІФА Джанні Інфантіно, високо оцінивши зусилля Трампа щодо встановлення миру у всьому світі.