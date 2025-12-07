Трамп вручив артистам медалі Центру Кеннеді: нагороду отримали, зокрема гурт Kiss та Сталлоне

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 29555 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 39836 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 48547 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 47033 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 53106 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53036 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39036 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 79424 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43330 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38719 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
91%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися6 грудня, 23:29 • 4556 перегляди
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07 • 8314 перегляди
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет03:24 • 3410 перегляди
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога 03:42 • 2956 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини04:08 • 5418 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 35840 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 45712 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 59441 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 79424 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 68662 перегляди
Актуальнi люди
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 34249 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 43213 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 44761 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 58777 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 57022 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
The New York Times

Трамп вручив артистам медалі Центру Кеннеді: нагороду отримали, зокрема гурт Kiss та Сталлоне

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Дональд Трамп вручив медалі Центру Кеннеді гурту Kiss та Сільвестру Сталлоне. Це відбулося в Овальному кабінеті, що порушило багаторічну традицію відбору та місця проведення церемонії.

Трамп вручив артистам медалі Центру Кеннеді: нагороду отримали, зокрема гурт Kiss та Сталлоне
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп вручив медалі Центру Кеннеді низці відомих артистів за визначний внесок у розвиток виконавського мистецтва. Про це пише Newsweek, передає УНН.

Деталі

Президент Дональд Трамп вручив медалі лауреатам Центру Кеннеді 2025 року під час суботньої церемонії в Овальному кабінеті, назвавши групу "можливо, найдосвідченішим і найвідомішим класом" з усіх, що коли-небудь збиралися

- пише видання.

Нагороди удостоїлися гурт Kiss, актор Сільвестр Сталлоне та співачка Глорія Гейнор, автор хіта I Will Survive. Лауреатами також стали британський актор Майкл Кроуфорд та кантрі-співак Джордж Стрейт.

Фото: AFP
Фото: AFP

Повідомляється, що на початку лютого Трамп звільнив президента та голову правління Центру Кеннеді, замінивши більшу частину правління політичними лоялістами, які потім обрали його новим головою центру.

Фото: AFP
Фото: AFP

Попередню президентку, Дебору Раттер , було усунено, а пізніше її замінив Рік Гренелл, який обіймав посаду виконуючого обов'язки директора національної розвідки під час першого терміну Трампа.

Безпосередня участь президента у виборі лауреатів та перенесення церемонії нагородження до Білого дому порушує багаторічну традицію, коли відбір здійснював двопартійний комітет, а медалі вручалися на вечері в Державному департаменті

- додає видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп отримав новостворену Премію миру від ФІФА під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року. Нагороду вручив особисто президент ФІФА Джанні Інфантіно, високо оцінивши зусилля Трампа щодо встановлення миру у всьому світі.

Павло Башинський

КультураНовини Світу
Музикант
Kiss
Вибори в США
Фільм
Річард Аллен Ґренелл
Дональд Трамп