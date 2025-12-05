$42.180.02
Трамп отримав новостворену Премію миру від ФІФА на жеребкуванні ЧС-2026

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Президент США Дональд Трамп отримав новостворену Премію миру від ФІФА під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року. Нагороду вручив особисто президент ФІФА Джанні Інфантіно, високо оцінивши зусилля Трампа щодо встановлення миру у всьому світі.

Трамп отримав новостворену Премію миру від ФІФА на жеребкуванні ЧС-2026

Президент США Дональд Трамп, який відкрито прагнув отримати Нобелівську премію миру, нарешті отримав власну нагороду, але від ФІФА: керівний орган світового футболу вручив йому новостворену Премію миру під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Нагороду було вручено на церемонії жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно особисто вручив премію, високо оцінивши зусилля Трампа, спрямовані на "встановлення миру у всьому світі".

Трамп показав список з 8 війн, які він нібито "завершив за 8 місяців": реакція не забарилась03.11.25, 13:07 • 3863 перегляди

На сцені президент носив медаль на шиї та стояв біля золотого трофею, на якому було зображено руки, що тримають світ, та було вигравіювано його ім'я.

Джанні Інфантіно, стоячи по інший бік трофею, похвалив Трампа за його зусилля у спробі врегулювати глобальні конфлікти.

Він запевнив американського президента: "Ви завжди можете розраховувати на мою підтримку", та додав, що Трамп працював над досягненням миру.

Інфантіно, який є близьким союзником Трампа, раніше чітко заявляв, що вважає, що Трамп заслужив Нобелівську премію за свої зусилля щодо досягнення припинення вогню в Газі.

США спрощують візи для фанатів ЧС-2026 та інвесторів: Трамп наказав бути гостинними на тлі воєн з мігрантами 04.12.25, 23:01 • 4160 переглядiв

Степан Гафтко

СпортПолітика
Вибори в США
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа