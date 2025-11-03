Трамп показав список з 8 війн, які він нібито "завершив за 8 місяців": реакція не забарилась
Київ • УНН
Дональд Трамп в інтерв'ю CBS News дістав список з 8 "закінчених війн", які він нібито завершив за 8 місяців. Критики поставили під сумнів його заяви.
Президент США Дональд Трамп заявив, що має список воєн, які він нібито "закінчив". Про це він заявив в інтерв’ю CBS News, передає УНН.
Деталі
Під час розмови з журналісткою Трамп дістав із піджака складений аркуш, на якому була його фотографія з піднятим кулаком і список "воєн, які він завершив". На листку було написано: "Президент Трамп – Президент миру. Президент Трамп завершив 8 воєн лише за 8 місяців".
Серед цих "воєн, які закінчив Трамп", перераховані наступні:
- Камбоджа і Таїланд;
- Косово і Сербія;
- Демократична Республіка Конго і Руанда;
- Індія і Пакистан;
- Ізраїль і Іран;
- Єгипет і Ефіопія
- Азербайджан і Вірменія;
- Ізраїль і ХАМАС.
Водночас критики поставили під сумнів роль Трампа як "миротворця".
Так, конфлікт між Єгиптом і Ефіопією через будівництво Великої ефіопської дамби на Нілі ніколи не переходив у бойові дії, а отже не було і мирної угоди.
Конфлікт між Руандою і ДРК, який Трамп приписує собі як "завершений", знову загострився після підписання мирної угоди за участі США. Крім того, не припиняються бойові дії і на Близькому Сході.
Щодо Косова і Сербії, то там активні військові дії завершились ще у 2000-х роках, коли Трамп взагалі не був президентом США.
Нагадаємо
