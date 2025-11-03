$42.080.01
18182 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
24052 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
23535 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
22818 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
21056 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 25212 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 40126 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 71980 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 70604 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56898 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Трамп показав список з 8 війн, які він нібито "завершив за 8 місяців": реакція не забарилась

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Дональд Трамп в інтерв'ю CBS News дістав список з 8 "закінчених війн", які він нібито завершив за 8 місяців. Критики поставили під сумнів його заяви.

Трамп показав список з 8 війн, які він нібито "завершив за 8 місяців": реакція не забарилась

Президент США Дональд Трамп заявив, що має список воєн, які він нібито "закінчив". Про це він заявив в інтерв’ю CBS News, передає УНН.

Деталі

Під час розмови з журналісткою Трамп дістав із піджака складений аркуш, на якому була його фотографія з піднятим кулаком і список "воєн, які він завершив". На листку було написано: "Президент Трамп – Президент миру. Президент Трамп завершив 8 воєн лише за 8 місяців".

Серед цих "воєн, які закінчив Трамп", перераховані наступні:

  • Камбоджа і Таїланд;
    • Косово і Сербія;
      • Демократична Республіка Конго і Руанда;
        • Індія і Пакистан;
          • Ізраїль і Іран;
            • Єгипет і Ефіопія
              • Азербайджан і Вірменія;
                • Ізраїль і ХАМАС.

                  Водночас критики поставили під сумнів роль Трампа як "миротворця".

                  Так, конфлікт між Єгиптом і Ефіопією через будівництво Великої ефіопської дамби на Нілі ніколи не переходив у бойові дії, а отже не було і мирної угоди.

                  Конфлікт між Руандою і ДРК, який Трамп приписує собі як "завершений", знову загострився після підписання мирної угоди за участі США. Крім того, не припиняються бойові дії і на Близькому Сході.

                  Щодо Косова і Сербії, то там активні військові дії завершились ще у 2000-х роках, коли Трамп взагалі не був президентом США.

                  Нагадаємо

                  Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні для здійснення ударів по росії.

                  Євген Устименко

