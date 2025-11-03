Трамп показал список из 8 войн, которые он якобы "завершил за 8 месяцев": реакция не заставила себя ждать
Киев • УНН
Дональд Трамп в интервью CBS News достал список из 8 "законченных войн", которые он якобы завершил за 8 месяцев. Критики поставили под сомнение его заявления.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть список войн, которые он якобы "закончил". Об этом он заявил в интервью CBS News, передает УНН.
Детали
Во время разговора с журналисткой Трамп достал из пиджака сложенный лист, на котором была его фотография с поднятым кулаком и список "войн, которые он завершил". На листке было написано: "Президент Трамп – Президент мира. Президент Трамп завершил 8 войн всего за 8 месяцев".
Среди этих "войн, которые закончил Трамп", перечислены следующие:
- Камбоджа и Таиланд;
- Косово и Сербия;
- Демократическая Республика Конго и Руанда;
- Индия и Пакистан;
- Израиль и Иран;
- Египет и Эфиопия
- Азербайджан и Армения;
- Израиль и ХАМАС.
В то же время критики поставили под сомнение роль Трампа как "миротворца".
Так, конфликт между Египтом и Эфиопией из-за строительства Великой эфиопской плотины на Ниле никогда не переходил в боевые действия, а значит, не было и мирного соглашения.
Конфликт между Руандой и ДРК, который Трамп приписывает себе как "завершенный", снова обострился после подписания мирного соглашения с участием США. Кроме того, не прекращаются боевые действия и на Ближнем Востоке.
Что касается Косово и Сербии, то там активные военные действия завершились еще в 2000-х годах, когда Трамп вообще не был президентом США.
Напомним
Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине для осуществления ударов по России.