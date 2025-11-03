Трамп показал список из 8 войн, которые он якобы "завершил за 8 месяцев": реакция не заставила себя ждать

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 16706 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 20619 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 20941 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 20260 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 19006 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 24359 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 39341 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 70012 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 68885 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56702 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 26678 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 23278 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США3 ноября, 03:22 • 21093 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 23529 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 21186 просмотра
публикации
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 6538 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 17578 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 21207 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 70029 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 68904 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Бритни Спирс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 2352 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 5284 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 22442 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 43820 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 93961 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Шахед-136
Фильм

Трамп показал список из 8 войн, которые он якобы "завершил за 8 месяцев": реакция не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Дональд Трамп в интервью CBS News достал список из 8 "законченных войн", которые он якобы завершил за 8 месяцев. Критики поставили под сомнение его заявления.

Трамп показал список из 8 войн, которые он якобы "завершил за 8 месяцев": реакция не заставила себя ждать

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть список войн, которые он якобы "закончил". Об этом он заявил в интервью CBS News, передает УНН.

Детали

Во время разговора с журналисткой Трамп достал из пиджака сложенный лист, на котором была его фотография с поднятым кулаком и список "войн, которые он завершил". На листке было написано: "Президент Трамп – Президент мира. Президент Трамп завершил 8 войн всего за 8 месяцев".

Среди этих "войн, которые закончил Трамп", перечислены следующие:

  • Камбоджа и Таиланд;
    • Косово и Сербия;
      • Демократическая Республика Конго и Руанда;
        • Индия и Пакистан;
          • Израиль и Иран;
            • Египет и Эфиопия
              • Азербайджан и Армения;
                • Израиль и ХАМАС.

                  В то же время критики поставили под сомнение роль Трампа как "миротворца".

                  Так, конфликт между Египтом и Эфиопией из-за строительства Великой эфиопской плотины на Ниле никогда не переходил в боевые действия, а значит, не было и мирного соглашения.

                  Конфликт между Руандой и ДРК, который Трамп приписывает себе как "завершенный", снова обострился после подписания мирного соглашения с участием США. Кроме того, не прекращаются боевые действия и на Ближнем Востоке.

                  Что касается Косово и Сербии, то там активные военные действия завершились еще в 2000-х годах, когда Трамп вообще не был президентом США.

                  Напомним

                  Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине для осуществления ударов по России.

                  Евгений Устименко

                  ПолитикаНовости Мира
                  Выборы в США
                  Война в Украине
                  Камбоджа
                  Израиль
                  Таиланд
                  Дональд Трамп
                  Индия
                  Армения
                  Азербайджан
                  Сербия
                  Руанда
                  Эфиопия
                  Соединённые Штаты
                  Египет
                  Украина
                  Косово
                  Пакистан
                  Демократическая Республика Конго
                  Иран