Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Уголовное преследование группы авиационных компаний Романа Милешко продолжается более трех лет без объявления подозрения. Ряд правоохранительных органов не нашел состава преступления, что указывает на возможное давление со стороны конкурентов.

Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес

Уголовное преследование группы авиационных компаний, связанных с бизнесменом Романом Милешко, которое длится уже более трех лет, все больше выглядит не как попытка установить истину, а как инструмент давления со стороны конкурентов. За это время следствие не объявило ни одному лицу подозрение, а ряд правоохранительных органов, которые рассматривали идентичные заявления о якобы нарушении законодательства, не нашли состава преступления. Бывший первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков в комментарии УНН объяснил, что такие дела часто являются результатом преднамеренного давления на бизнес.

Уголовное преследование без всяких оснований

В ноябре 2022 года следователи Национальной полиции открыли уголовное производство №12022000000001276 по заявлению ОО "Совет ветеранов АТО", которую связывают с владельцем ЧАО "Украинские вертолеты" Владимиром Ткаченко. Именно эта общественная организация также инициировала ряд уголовных дел против группы компаний Милешко в других правоохранительных органах, которые в конечном итоге были закрыты из-за отсутствия состава преступления.

В заявлении в правоохранительные органы руководитель ОО Павел Мошковский сообщил о "российском заговоре", якобы разработанном отцом бизнесмена, который был специалистом в сфере авиации и проживал в России.

Следовательно, расследование пыталось установить, координировал ли Милешко-старший свои действия с сыном в 2022–2023 годах. Речь шла якобы о попытке захвата госпредприятия "Антонов" и ЧАО "Украинские вертолеты" в интересах страны-агрессора.

Однако, как пояснил сам бизнесмен Роман Милешко, его отец долгое время болел и умер в 2022 году, а потому физически не мог принимать участие ни в каких действиях, которые ему пытаются инкриминировать.

Следствие также считает, что несколько компаний из ОАЭ якобы подконтрольны резидентам РФ и с ними сотрудничают компании Милешко. Однако, по словам генерального директора компании "Константа" Вадима Вдовенко, эта информация также не соответствует действительности.

У нас есть все документы, подтверждающие, что никаких резидентов РФ никогда не было. Каждая компания, с которой сотрудничает Роман Милешко, была проверена банками ЕС, ОАЭ и Украины. Группа компаний напрямую законтрактована с ООН, WFP, правительствами многих стран ЕС. Комплаенс указанных международных и национальных структур является одним из самых высоких в мире, и говорить о финансировании государства-агрессора, мягко говоря, абсурдно

- рассказал он в комментарии УНН.

Несмотря на очевидную абсурдность фабулы, следствие по делу длилось три года, после чего полиция передала производство в СБУ. Источники УНН в правоохранительных органах утверждают, что после допроса Милешко, где он под протокол сообщил о смерти отца, следователи поняли бесперспективность производства. Но, очевидно, не желая брать на себя ответственность за закрытие производства и преследование бизнесмена по надуманным причинам, его "перебросили" в другой орган.

Стоит отметить, что в 2023 году следователи Службы безопасности уже проверяли аналогичные обвинения в ходе расследования уголовного производства №22023000000000628. Тогда заявление тоже подала уже упомянутая ОО "Совет ветеранов АТО", связанная с "Украинскими вертолетами". Тогда следствием не было установлено никаких нарушений и никому не сообщили о подозрении.

Подобный сценарий происходил в 2023 году и в Государственном бюро расследований. Дело №62023000000000305 было открыто по аналогичным обвинениям, но по результатам расследования состава преступления следователи тоже не обнаружили.

Стоит добавить, что СБУ и Главное управление разведки Министерства обороны, по информации УНН, ранее официально подтвердили отсутствие оснований для внесения компаний Милешко в санкционные списки.

Что стоит за атакой на группу компаний

Бывший первый заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков объясняет, что атака со всех сторон – типичные действия для заказных дел.

Когда хотят заказать конкурента и, скажем так, выбить его, создать ему дополнительные проблемы для того, чтобы он не был так конкурентоспособен, сознательно направляются в различные правоохранительные органы такие заявления, для того, чтобы создавали проблемы этому предприятию

- отметил юрист.

По его словам, иногда правоохранители используют еще более опасный подход в своей работе.

Когда правоохранители нападают, например, на предпринимателя, проводят у него следственные действия, предъявляют имущественные требования, получают неправомерную выгоду, якобы закрывают уголовное производство, передают информацию в другой правоохранительный орган, который повторяет этот механизм. И так бывает 2-3-4 раза, пока по всем не пройдется

- рассказал Бабиков.

При этом, по его словам, часто происходит манипуляция с Уголовным кодексом – правоохранители меняют статьи УКУ, инкриминируемые для соответствия подследственности тому или иному органу, а фабула дела остается той же.

Бабиков пояснил, если один следственный орган закрывает уголовное производство, то это является правовым основанием для закрытия остальных дел. Однако в украинском законодательстве, к сожалению, отсутствует механизм, который бы заставил правоохранительный орган закрыть свое уголовное производство.

Они могут один и тот же факт квалифицировать по разным статьям уголовного правонарушения, для того, чтобы это подходило под их подследственность. Ну, например, одно и то же событие могут НАБУ расследовать как ст. 191 УКУ, ГБР как ст. 364 УКУ, Национальная полиция как ст. 190 УКУ, а Служба безопасности, например, как финансирование терроризма или добавить еще какую-то коллаборационную деятельность или иной состав преступления, который исключительно в их подследственности. То есть, это манипулирование со статьями Уголовного кодекса, и механизма, который бы предотвращал это, Уголовный процессуальный кодекс наш не предусматривает

- пояснил юрист.

Поэтому очевидно, что преследование группы компаний Милешко может быть типичным примером заказного уголовного преследования, где правоохранительная система используется как инструмент бизнес-борьбы.

Лилия Подоляк

