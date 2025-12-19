Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес

Уголовное преследование группы авиационных компаний, связанных с бизнесменом Романом Милешко, которое длится уже более трех лет, все больше выглядит не как попытка установить истину, а как инструмент давления со стороны конкурентов. За это время следствие не объявило ни одному лицу подозрение, а ряд правоохранительных органов, которые рассматривали идентичные заявления о якобы нарушении законодательства, не нашли состава преступления. Бывший первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков в комментарии УНН объяснил, что такие дела часто являются результатом преднамеренного давления на бизнес.

Уголовное преследование без всяких оснований

В ноябре 2022 года следователи Национальной полиции открыли уголовное производство №12022000000001276 по заявлению ОО "Совет ветеранов АТО", которую связывают с владельцем ЧАО "Украинские вертолеты" Владимиром Ткаченко. Именно эта общественная организация также инициировала ряд уголовных дел против группы компаний Милешко в других правоохранительных органах, которые в конечном итоге были закрыты из-за отсутствия состава преступления.

В заявлении в правоохранительные органы руководитель ОО Павел Мошковский сообщил о "российском заговоре", якобы разработанном отцом бизнесмена, который был специалистом в сфере авиации и проживал в России.

Следовательно, расследование пыталось установить, координировал ли Милешко-старший свои действия с сыном в 2022–2023 годах. Речь шла якобы о попытке захвата госпредприятия "Антонов" и ЧАО "Украинские вертолеты" в интересах страны-агрессора.

Однако, как пояснил сам бизнесмен Роман Милешко, его отец долгое время болел и умер в 2022 году, а потому физически не мог принимать участие ни в каких действиях, которые ему пытаются инкриминировать.

Следствие также считает, что несколько компаний из ОАЭ якобы подконтрольны резидентам РФ и с ними сотрудничают компании Милешко. Однако, по словам генерального директора компании "Константа" Вадима Вдовенко, эта информация также не соответствует действительности.

У нас есть все документы, подтверждающие, что никаких резидентов РФ никогда не было. Каждая компания, с которой сотрудничает Роман Милешко, была проверена банками ЕС, ОАЭ и Украины. Группа компаний напрямую законтрактована с ООН, WFP, правительствами многих стран ЕС. Комплаенс указанных международных и национальных структур является одним из самых высоких в мире, и говорить о финансировании государства-агрессора, мягко говоря, абсурдно - рассказал он в комментарии УНН.

Несмотря на очевидную абсурдность фабулы, следствие по делу длилось три года, после чего полиция передала производство в СБУ. Источники УНН в правоохранительных органах утверждают, что после допроса Милешко, где он под протокол сообщил о смерти отца, следователи поняли бесперспективность производства. Но, очевидно, не желая брать на себя ответственность за закрытие производства и преследование бизнесмена по надуманным причинам, его "перебросили" в другой орган.

Стоит отметить, что в 2023 году следователи Службы безопасности уже проверяли аналогичные обвинения в ходе расследования уголовного производства №22023000000000628. Тогда заявление тоже подала уже упомянутая ОО "Совет ветеранов АТО", связанная с "Украинскими вертолетами". Тогда следствием не было установлено никаких нарушений и никому не сообщили о подозрении.

Подобный сценарий происходил в 2023 году и в Государственном бюро расследований. Дело №62023000000000305 было открыто по аналогичным обвинениям, но по результатам расследования состава преступления следователи тоже не обнаружили.

Стоит добавить, что СБУ и Главное управление разведки Министерства обороны, по информации УНН, ранее официально подтвердили отсутствие оснований для внесения компаний Милешко в санкционные списки.

Что стоит за атакой на группу компаний

Бывший первый заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков объясняет, что атака со всех сторон – типичные действия для заказных дел.

Когда хотят заказать конкурента и, скажем так, выбить его, создать ему дополнительные проблемы для того, чтобы он не был так конкурентоспособен, сознательно направляются в различные правоохранительные органы такие заявления, для того, чтобы создавали проблемы этому предприятию - отметил юрист.

По его словам, иногда правоохранители используют еще более опасный подход в своей работе.

Когда правоохранители нападают, например, на предпринимателя, проводят у него следственные действия, предъявляют имущественные требования, получают неправомерную выгоду, якобы закрывают уголовное производство, передают информацию в другой правоохранительный орган, который повторяет этот механизм. И так бывает 2-3-4 раза, пока по всем не пройдется - рассказал Бабиков.

При этом, по его словам, часто происходит манипуляция с Уголовным кодексом – правоохранители меняют статьи УКУ, инкриминируемые для соответствия подследственности тому или иному органу, а фабула дела остается той же.

Бабиков пояснил, если один следственный орган закрывает уголовное производство, то это является правовым основанием для закрытия остальных дел. Однако в украинском законодательстве, к сожалению, отсутствует механизм, который бы заставил правоохранительный орган закрыть свое уголовное производство.

Они могут один и тот же факт квалифицировать по разным статьям уголовного правонарушения, для того, чтобы это подходило под их подследственность. Ну, например, одно и то же событие могут НАБУ расследовать как ст. 191 УКУ, ГБР как ст. 364 УКУ, Национальная полиция как ст. 190 УКУ, а Служба безопасности, например, как финансирование терроризма или добавить еще какую-то коллаборационную деятельность или иной состав преступления, который исключительно в их подследственности. То есть, это манипулирование со статьями Уголовного кодекса, и механизма, который бы предотвращал это, Уголовный процессуальный кодекс наш не предусматривает - пояснил юрист.

Поэтому очевидно, что преследование группы компаний Милешко может быть типичным примером заказного уголовного преследования, где правоохранительная система используется как инструмент бизнес-борьбы.