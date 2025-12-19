Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины запустило первый сервис на базе искусственного интеллекта для судебных экспертиз. Он упрощает подготовку документов, помогает выбрать вид экспертизы и формулировать вопросы.
Министерство юстиции Украины внедрило первый сервис на базе искусственного интеллекта в сфере судебных экспертиз и экспертных исследований. Новый инструмент призван упростить подготовку документов и уменьшить количество ошибок при обращении к экспертизам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Детали
AI-помощник помогает пользователям сформировать заявление или постановление о назначении судебной экспертизы. Также он подсказывает, какой вид экспертизы стоит выбрать, помогает определить объекты исследования и обеспечивает корректную формулировку вопросов для эксперта.
Воспользоваться AI-помощником могут физические лица, адвокаты и следователи, заказывающие судебные экспертизы или экспертные исследования. Сервис помогает избежать распространенных ошибок при подготовке документов.
Пилотный проект реализован на базе Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз Минюста
