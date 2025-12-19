$42.340.00
Эксклюзив
09:00 • 9198 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 12109 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 12879 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 17129 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 20540 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 18605 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 17539 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21275 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 30001 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 40707 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Министерство юстиции Украины запустило первый сервис на базе искусственного интеллекта для судебных экспертиз. Он упрощает подготовку документов, помогает выбрать вид экспертизы и формулировать вопросы.

Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз
Фото: UNN

Министерство юстиции Украины внедрило первый сервис на базе искусственного интеллекта в сфере судебных экспертиз и экспертных исследований. Новый инструмент призван упростить подготовку документов и уменьшить количество ошибок при обращении к экспертизам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

AI-помощник помогает пользователям сформировать заявление или постановление о назначении судебной экспертизы. Также он подсказывает, какой вид экспертизы стоит выбрать, помогает определить объекты исследования и обеспечивает корректную формулировку вопросов для эксперта.

Воспользоваться AI-помощником могут физические лица, адвокаты и следователи, заказывающие судебные экспертизы или экспертные исследования. Сервис помогает избежать распространенных ошибок при подготовке документов.

Пилотный проект реализован на базе Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз Минюста

- говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

Напомним

Министерство обороны Украины начало тестирование цифровой системы "Имущество" для учета военного имущества в частях. Это имеет целью упростить работу служб обеспечения и позволить управлять ресурсами быстрее и прозрачнее.

Алла Киосак

ОбществоПолитикаТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Министерство юстиции Украины
Министерство обороны Украины