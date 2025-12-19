Мін’юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз
Київ • УНН
Міністерство юстиції України впровадило перший сервіс на базі штучного інтелекту у сфері судових експертиз та експертних досліджень. Новий інструмент покликаний спростити підготовку документів і зменшити кількість помилок під час звернення до експертиз. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.
Деталі
AI-помічник допомагає користувачам сформувати заяву або постанову про призначення судової експертизи. Також він підказує, який вид експертизи варто обрати, допомагає визначити об’єкти дослідження та забезпечує коректне формулювання запитань для експерта.
Скористатися AI-помічником можуть фізичні особи, адвокати та слідчі, які замовляють судові експертизи або експертні дослідження. Сервіс допомагає уникнути поширених помилок під час підготовки документів.
Пілотний проєкт реалізовано на базі Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Мін’юсту
Нагадаємо
