Мін’юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
09:00 • 7664 перегляди
Ексклюзив
06:45 • 11355 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 12261 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 16545 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 20076 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 18402 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 17400 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21226 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 29896 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 40149 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19 грудня, 00:57 • 15235 перегляди
США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії19 грудня, 01:15 • 6066 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 12815 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 8508 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД19 грудня, 03:53 • 14058 перегляди
Ексклюзив
09:00 • 7666 перегляди
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 40150 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 30483 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 48350 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 47792 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 47794 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 33946 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 32794 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 39367 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 44481 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Мін’юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Міністерство юстиції України запустило перший сервіс на базі штучного інтелекту для судових експертиз. Він спрощує підготовку документів, допомагає обрати вид експертизи та формулювати питання.

Мін’юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз
Фото: UNN

Міністерство юстиції України впровадило перший сервіс на базі штучного інтелекту у сфері судових експертиз та експертних досліджень. Новий інструмент покликаний спростити підготовку документів і зменшити кількість помилок під час звернення до експертиз. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

AI-помічник допомагає користувачам сформувати заяву або постанову про призначення судової експертизи. Також він підказує, який вид експертизи варто обрати, допомагає визначити об’єкти дослідження та забезпечує коректне формулювання запитань для експерта.

Скористатися AI-помічником можуть фізичні особи, адвокати та слідчі, які замовляють судові експертизи або експертні дослідження. Сервіс допомагає уникнути поширених помилок під час підготовки документів.

Пілотний проєкт реалізовано на базі Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Мін’юсту

- йдеться у дописі Міністерства юстиції України.

Нагадаємо

Міністерство оборони України розпочало тестування цифрової системи "Майно" для обліку військового майна в частинах. Це має на меті спростити роботу служб забезпечення та дозволити керувати ресурсами швидше й прозоріше.

Алла Кіосак

