Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ

Міжнародний аеропорт Адена в Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей аеропорт, що перебуває поза контролем хуситів, є головними повітряними воротами країни. Авіасполучення було зупинене через суперечку між двома країнами щодо обмежень на рейси до ОАЕ.

ОАЕ підтримують Південну перехідну раду (STC), яка контролює значну частину територій на півдні Ємену й не підпорядковується уряду, визнаного міжнародною спільнотою. Саудівська Аравія, яка підтримує уряд, розцінила дії STC як загрозу свої національній безпеці, що спричинило найбільшу кризу у відносинах між Ер-Ріядом та Абу-Дабі за десятиліття - пише видання.

Вказується, що STC контролює Міністерство транспорту в коаліційному уряді. яке звинуватило Ер-Ріяд у запровадженні повітряної блокади, заявивши, що Саудівська Аравія вимагала, аби всі рейси проходили через її територію для додаткових перевірок. Згодом, за даними міністерства, саудівська сторона уточнила, що обмеження стосуються лише рейсів між Аденом та ОАЕ.

Саудівське джерело, своєю чергою, заперечило причетність до обмежень, заявивши, що вимогу щодо рейсів між Аденом та ОАЕ запровадив сам міжнародно визнаний уряд Ємену з метою стримування ескалації напруженості. Після цього підконтрольне півдню міністерство транспорту нібито наказало повністю зупинити авіасполучення, замість дотримання обмежень.

Контекст

Наприкінці грудня сепаратисти на півдні Ємену звинуватили Саудівську Аравію у завданні авіаударів по їхніх силах, що королівство не одразу визнало після того, як попередило сили про необхідність виведення військ з нещодавно захоплених ними губернаторств.

Раніше повітряний простір Ємену був ненадовго закритий після того, як сепаратистське угруповання "Південна перехідна рада" захопило територію в провінції Хадрамаут.

Наймасштабніший обмін в історії війни: сторони конфлікту в Ємені звільнять 2900 полонених