1 січня, 13:04 • 31817 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 45243 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 39748 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 38233 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 140073 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 139037 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 50125 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42887 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36812 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29754 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Головні повітряні ворота Ємену, міжнародний аеропорт Адена, призупинив роботу через суперечку між Саудівською Аравією та ОАЕ щодо обмежень на рейси. Це сталося на тлі найбільшої за десятиліття кризи у відносинах між Ер-Ріядом та Абу-Дабі.

Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ

Міжнародний аеропорт Адена в Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей аеропорт, що перебуває поза контролем хуситів, є головними повітряними воротами країни. Авіасполучення було зупинене через суперечку між двома країнами щодо обмежень на рейси до ОАЕ.

ОАЕ підтримують Південну перехідну раду (STC), яка контролює значну частину територій на півдні Ємену й не підпорядковується уряду, визнаного міжнародною спільнотою. Саудівська Аравія, яка підтримує уряд, розцінила дії STC як загрозу свої національній безпеці, що спричинило найбільшу кризу у відносинах між Ер-Ріядом та Абу-Дабі за десятиліття

- пише видання.

Вказується, що STC контролює Міністерство транспорту в коаліційному уряді. яке звинуватило Ер-Ріяд у запровадженні повітряної блокади, заявивши, що Саудівська Аравія вимагала, аби всі рейси проходили через її територію для додаткових перевірок. Згодом, за даними міністерства, саудівська сторона уточнила, що обмеження стосуються лише рейсів між Аденом та ОАЕ.

Саудівське джерело, своєю чергою, заперечило причетність до обмежень, заявивши, що вимогу щодо рейсів між Аденом та ОАЕ запровадив сам міжнародно визнаний уряд Ємену з метою стримування ескалації напруженості. Після цього підконтрольне півдню міністерство транспорту нібито наказало повністю зупинити авіасполучення, замість дотримання обмежень.

Контекст

Наприкінці грудня сепаратисти на півдні Ємену звинуватили Саудівську Аравію у завданні авіаударів по їхніх силах, що королівство не одразу визнало після того, як попередило сили про необхідність виведення військ з нещодавно захоплених ними губернаторств.

Раніше повітряний простір Ємену був ненадовго закритий після того, як сепаратистське угруповання "Південна перехідна рада" захопило територію в провінції Хадрамаут.

Наймасштабніший обмін в історії війни: сторони конфлікту в Ємені звільнять 2900 полонених23.12.25, 19:05 • 3694 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ер-Ріяд
Абу-Дабі
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Ємен