Єменські сепаратисти звинуватили Саудівську Аравію у завданні авіаударів

Ексклюзив
11:18 • 6882 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 7164 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 4830 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 11015 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 14875 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 27030 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 15426 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 26267 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15402 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
26 грудня, 05:31 • 15850 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії26 грудня, 02:02 • 15026 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 17306 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 16109 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 11749 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 11596 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 6884 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 27033 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 26267 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 82407 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 83453 перегляди
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 9622 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 20858 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 24661 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 25622 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 28683 перегляди
Єменські сепаратисти звинуватили Саудівську Аравію у завданні авіаударів

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

Сепаратисти на півдні Ємену звинуватили Саудівську Аравію в авіаударах по їхніх силах у Хадрамауті після попередження про виведення військ. Це загострює ситуацію в країні та ставить під загрозу коаліцію, що бореться з хуситами.

Єменські сепаратисти звинуватили Саудівську Аравію у завданні авіаударів

У п'ятницю сепаратисти на півдні Ємену звинуватили Саудівську Аравію у завданні авіаударів по їхніх силах, що королівство не одразу визнало після того, як попередило сили про необхідність виведення військ з нещодавно захоплених ними губернаторств, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Перехідна південна рада, яку підтримують Об'єднані Арабські Емірати, заявила, що удари були здійснені в єменському губернаторстві Хадрамут. Не було одразу зрозуміло, чи є постраждалі внаслідок ударів, але це ще більше посилює напруженість у розірваній війною країні та ставить під загрозу крихку коаліцію на чолі з Саудівською Аравією, яка протягом десятиліття бореться з підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами на півночі країни.

Амр Аль-Бідх, спеціальний представник Ради з питань закордонних справ, заявив Associated Press, що її бійці діяли у східному Хадрамауті після "численних засідок" з боку озброєних осіб. За словами Аль-Біда, у результаті цих атак загинули два бійці Ради та 12 інших отримали поранення.

Він додав, що саудівські авіаудари сталися після цього.

Фаїз бін Омар, провідний член коаліції племен у Хадрамауті, повідомив AP, що, на його думку, удари слугували попередженням для Ради вивести своїх бійців з цього району.

Супутниковий канал Ради AIC транслював відеозапис, який, за його словами, був записаний з мобільного телефону, і який, за їхніми словами, демонстрував удари. В одному відео було чути, як чоловік звинувачує в ударі саудівські літаки.

Офіційні особи Саудівської Аравії не одразу відповіли на запит AP про коментар. У четвер королівство закликало підтримуваних еміратами сепаратистів на півдні Ємену вивести свої війська.

Раніше цього місяця Рада переїхала до єменських губернаторств Хадрамут і Махра. Це витіснило сили, пов'язані з підтримуваними Саудівською Аравією Силами національного щита, ще однією групою в коаліції, яка бореться з хуситами.

Наймасштабніший обмін в історії війни: сторони конфлікту в Ємені звільнять 2900 полонених23.12.25, 19:05 • 3542 перегляди

Доповнення

Ті, хто пов'язаний з Радою, все частіше вивішують прапор Південного Ємену, який був окремою країною з 1967 по 1990 рік. Демонстранти зібралися в четвер у південному портовому місті Аден, щоб підтримати політичні сили, які закликають до повторного відділення Південного Ємену від Ємену.

Після захоплення столиці Ємену, Сани, та значної частини півночі країни хуситами у 2014 році, Аден став центром влади для міжнародно визнаного уряду та сил, об'єднаних проти повстанців-хуситів.

Дії сепаратистів чинили тиск на відносини між Саудівською Аравією та ОАЕ, які підтримують тісні відносини та є членами нафтового картелю ОПЕК, але також конкурують за вплив та міжнародний бізнес в останні роки.

Також спостерігається ескалація насильства в Судані, ще одній країні на Червоному морі, де королівство та Емірати підтримують протиборчі сили у триваючій війні цієї країни.

У п'ятницю ОАЕ заявили, що "вітають зусилля, докладені Королівством Саудівська Аравія для підтримки безпеки та стабільності" в Ємені.

"ОАЕ підтвердили свою непохитну відданість підтримці всіх зусиль, спрямованих на зміцнення стабільності та розвитку в Ємені, позитивно сприяючи регіональній безпеці та процвітанню", – додали вони.

Юлія Шрамко

