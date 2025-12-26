Єменські сепаратисти звинуватили Саудівську Аравію у завданні авіаударів

У п'ятницю сепаратисти на півдні Ємену звинуватили Саудівську Аравію у завданні авіаударів по їхніх силах, що королівство не одразу визнало після того, як попередило сили про необхідність виведення військ з нещодавно захоплених ними губернаторств, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Перехідна південна рада, яку підтримують Об'єднані Арабські Емірати, заявила, що удари були здійснені в єменському губернаторстві Хадрамут. Не було одразу зрозуміло, чи є постраждалі внаслідок ударів, але це ще більше посилює напруженість у розірваній війною країні та ставить під загрозу крихку коаліцію на чолі з Саудівською Аравією, яка протягом десятиліття бореться з підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами на півночі країни.

Амр Аль-Бідх, спеціальний представник Ради з питань закордонних справ, заявив Associated Press, що її бійці діяли у східному Хадрамауті після "численних засідок" з боку озброєних осіб. За словами Аль-Біда, у результаті цих атак загинули два бійці Ради та 12 інших отримали поранення.

Він додав, що саудівські авіаудари сталися після цього.

Фаїз бін Омар, провідний член коаліції племен у Хадрамауті, повідомив AP, що, на його думку, удари слугували попередженням для Ради вивести своїх бійців з цього району.

Супутниковий канал Ради AIC транслював відеозапис, який, за його словами, був записаний з мобільного телефону, і який, за їхніми словами, демонстрував удари. В одному відео було чути, як чоловік звинувачує в ударі саудівські літаки.

Офіційні особи Саудівської Аравії не одразу відповіли на запит AP про коментар. У четвер королівство закликало підтримуваних еміратами сепаратистів на півдні Ємену вивести свої війська.

Раніше цього місяця Рада переїхала до єменських губернаторств Хадрамут і Махра. Це витіснило сили, пов'язані з підтримуваними Саудівською Аравією Силами національного щита, ще однією групою в коаліції, яка бореться з хуситами.

Доповнення

Ті, хто пов'язаний з Радою, все частіше вивішують прапор Південного Ємену, який був окремою країною з 1967 по 1990 рік. Демонстранти зібралися в четвер у південному портовому місті Аден, щоб підтримати політичні сили, які закликають до повторного відділення Південного Ємену від Ємену.

Після захоплення столиці Ємену, Сани, та значної частини півночі країни хуситами у 2014 році, Аден став центром влади для міжнародно визнаного уряду та сил, об'єднаних проти повстанців-хуситів.

Дії сепаратистів чинили тиск на відносини між Саудівською Аравією та ОАЕ, які підтримують тісні відносини та є членами нафтового картелю ОПЕК, але також конкурують за вплив та міжнародний бізнес в останні роки.

Також спостерігається ескалація насильства в Судані, ще одній країні на Червоному морі, де королівство та Емірати підтримують протиборчі сили у триваючій війні цієї країни.

У п'ятницю ОАЕ заявили, що "вітають зусилля, докладені Королівством Саудівська Аравія для підтримки безпеки та стабільності" в Ємені.

"ОАЕ підтвердили свою непохитну відданість підтримці всіх зусиль, спрямованих на зміцнення стабільності та розвитку в Ємені, позитивно сприяючи регіональній безпеці та процвітанню", – додали вони.