Йеменские сепаратисты обвинили Саудовскую Аравию в нанесении авиаударов

В пятницу сепаратисты на юге Йемена обвинили Саудовскую Аравию в нанесении авиаударов по их силам, что королевство не сразу признало после того, как предупредило силы о необходимости вывода войск из недавно захваченных ими губернаторств, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Переходный южный совет, поддерживаемый Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил, что удары были нанесены в йеменском губернаторстве Хадрамаут. Не было сразу понятно, есть ли пострадавшие в результате ударов, но это еще больше усиливает напряженность в разорванной войной стране и ставит под угрозу хрупкую коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая в течение десятилетия борется с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами на севере страны.

Амр Аль-Бидх, специальный представитель Совета по вопросам иностранных дел, заявил Associated Press, что его бойцы действовали в восточном Хадрамауте после "многочисленных засад" со стороны вооруженных лиц. По словам Аль-Бида, в результате этих атак погибли два бойца Совета и 12 других получили ранения.

Он добавил, что саудовские авиаудары произошли после этого.

Фаиз бин Омар, ведущий член коалиции племен в Хадрамауте, сообщил AP, что, по его мнению, удары послужили предупреждением для Совета вывести своих бойцов из этого района.

Спутниковый канал Совета AIC транслировал видеозапись, которая, по его словам, была записана с мобильного телефона, и которая, по их словам, демонстрировала удары. В одном видео было слышно, как мужчина обвиняет в ударе саудовские самолеты.

Официальные лица Саудовской Аравии не сразу ответили на запрос AP о комментарии. В четверг королевство призвало поддерживаемых эмиратами сепаратистов на юге Йемена вывести свои войска.

Ранее в этом месяце Совет переехал в йеменские губернаторства Хадрамаут и Махра. Это вытеснило силы, связанные с поддерживаемыми Саудовской Аравией Силами национального щита, еще одной группой в коалиции, которая борется с хуситами.

Те, кто связан с Советом, все чаще вывешивают флаг Южного Йемена, который был отдельной страной с 1967 по 1990 год. Демонстранты собрались в четверг в южном портовом городе Аден, чтобы поддержать политические силы, призывающие к повторному отделению Южного Йемена от Йемена.

После захвата столицы Йемена, Саны, и значительной части севера страны хуситами в 2014 году, Аден стал центром власти для международно признанного правительства и сил, объединенных против повстанцев-хуситов.

Действия сепаратистов оказывали давление на отношения между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые поддерживают тесные отношения и являются членами нефтяного картеля ОПЕК, но также конкурируют за влияние и международный бизнес в последние годы.

Также наблюдается эскалация насилия в Судане, еще одной стране на Красном море, где королевство и Эмираты поддерживают противоборствующие силы в продолжающейся войне этой страны.

В пятницу ОАЭ заявили, что "приветствуют усилия, прилагаемые Королевством Саудовская Аравия для поддержания безопасности и стабильности" в Йемене.

"ОАЭ подтвердили свою непоколебимую приверженность поддержке всех усилий, направленных на укрепление стабильности и развития в Йемене, позитивно способствуя региональной безопасности и процветанию", – добавили они.