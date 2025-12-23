Крупнейший обмен в истории войны: стороны конфликта в Йемене освободят 2900 пленных
Правительство Йемена и хуситы договорились об освобождении 2900 пленных, что является крупнейшим обменом за 11 лет гражданской войны. Соглашение, подписанное в Маскате при поддержке ООН и Красного Креста, включает граждан Саудовской Аравии и Судана.
Международно признанное правительство Йемена и повстанцы-хуситы достигли исторического соглашения об освобождении 2900 человек, удерживаемых во время 11-летней гражданской войны. Переговоры завершились в столице Омана – Маскате. Это будет крупнейший одновременный обмен за все время противостояния, продолжающегося с 2014 года. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Соглашение было подписано под эгидой ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Посол Саудовской Аравии Мохамед аль-Джабир подчеркнул, что этот шаг должен стать фундаментом для дальнейшей стабилизации ситуации в регионе.
Я высоко ценю усилия переговорных групп с обеих сторон, которым удалось достичь взаимопонимания и заключить это соглашение, которое решает гуманитарный вопрос и усиливает усилия по установлению спокойствия и укреплению доверия в Йемене
Специальный посланник ООН Ханс Грундберг назвал договоренность "позитивным и значимым шагом", который имеет целью выполнение обязательств по Стокгольмскому соглашению 2018 года.
Состав групп на обмен
Помимо граждан Йемена, в списки на освобождение включили иностранцев. По словам представителей хуситов, домой вернутся семеро граждан Саудовской Аравии и 23 гражданина Судана. Офис спецпосланника ООН уточнил, что это была уже 10-я встреча сторон, посвященная вопросу заключенных.
МККК уже готовится к логистическому обеспечению процесса репатриации.
Мы готовы и решительно настроены освободить, перевести и репатриировать удерживаемых лиц, чтобы люди, разлученные со своими семьями, могли воссоединиться безопасным и достойным образом
Справка
Гражданская война в Йемене вызвала одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире, унеся жизни более 150 000 человек. Стороны надеются, что реализация этого соглашения позволит снизить градус напряжения в конфликте, который в последние годы находился в фазе тупика.
