15:52 • 4054 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 7206 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 12112 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 21680 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 19018 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 24501 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15592 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16962 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22487 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38102 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Крупнейший обмен в истории войны: стороны конфликта в Йемене освободят 2900 пленных

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Правительство Йемена и хуситы договорились об освобождении 2900 пленных, что является крупнейшим обменом за 11 лет гражданской войны. Соглашение, подписанное в Маскате при поддержке ООН и Красного Креста, включает граждан Саудовской Аравии и Судана.

Крупнейший обмен в истории войны: стороны конфликта в Йемене освободят 2900 пленных

Международно признанное правительство Йемена и повстанцы-хуситы достигли исторического соглашения об освобождении 2900 человек, удерживаемых во время 11-летней гражданской войны. Переговоры завершились в столице Омана – Маскате. Это будет крупнейший одновременный обмен за все время противостояния, продолжающегося с 2014 года. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Соглашение было подписано под эгидой ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Посол Саудовской Аравии Мохамед аль-Джабир подчеркнул, что этот шаг должен стать фундаментом для дальнейшей стабилизации ситуации в регионе.

Я высоко ценю усилия переговорных групп с обеих сторон, которым удалось достичь взаимопонимания и заключить это соглашение, которое решает гуманитарный вопрос и усиливает усилия по установлению спокойствия и укреплению доверия в Йемене 

– заявил Аль-Джабир.

Воздушное пространство Йемена закрыли после захвата сепаратистами территории08.12.25, 20:13 • 3589 просмотров

Специальный посланник ООН Ханс Грундберг назвал договоренность "позитивным и значимым шагом", который имеет целью выполнение обязательств по Стокгольмскому соглашению 2018 года.

Состав групп на обмен

Помимо граждан Йемена, в списки на освобождение включили иностранцев. По словам представителей хуситов, домой вернутся семеро граждан Саудовской Аравии и 23 гражданина Судана. Офис спецпосланника ООН уточнил, что это была уже 10-я встреча сторон, посвященная вопросу заключенных.

МККК уже готовится к логистическому обеспечению процесса репатриации.

Мы готовы и решительно настроены освободить, перевести и репатриировать удерживаемых лиц, чтобы люди, разлученные со своими семьями, могли воссоединиться безопасным и достойным образом 

– сообщила глава делегации МККК в Йемене Кристин Чиполла.

Справка

Гражданская война в Йемене вызвала одну из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире, унеся жизни более 150 000 человек. Стороны надеются, что реализация этого соглашения позволит снизить градус напряжения в конфликте, который в последние годы находился в фазе тупика.

Хуситы освободили экипаж греческого судна Eternity C, атакованного в Красном море03.12.25, 22:10 • 4779 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Мохаммед бин Салман
Международный комитет Красного Креста
Организация Объединенных Наций
Мускат
Саудовская Аравия
Оман
Судан
Йемен