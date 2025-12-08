Воздушное пространство Йемена закрыли после захвата сепаратистами территории

Воздушное пространство Йемена в понедельник было ненадолго закрыто после того, как сепаратистская группировка «Южный переходный совет» (ЮПС), поддерживаемая Объединенными Арабскими Эмиратами, захватила территорию в богатой нефтью провинции Хадрамаут, что усилило внутренний раскол в силах, противостоящих хуситам. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Правительственный чиновник Йемена сообщил, что коалиция во главе с Саудовской Аравией отказала в разрешении на полеты, в том числе в южный город Аден, где базируется международно признанное правительство. Хотя Саудовская Аравия не признала закрытие воздушного пространства, чиновник назвал этот шаг «саудовским посланием» сепаратистам после их последнего территориального захвата.

Недавние действия ЮПС отражают раскол внутри антихуситского лагеря. Сепаратисты стремятся к созданию независимого государства на юге Йемена.

Обострение может привести к фактическому разделу Йемена на два государства. Из-за ненадолго закрытия сотни пассажиров застряли на несколько часов, прежде чем рейсы возобновились.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии контролирует воздушное пространство Йемена с момента вступления в гражданскую войну в 2015 году.

