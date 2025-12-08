Воздушное пространство Йемена закрыли после захвата сепаратистами территории

$42.060.13
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
14:55 • 11563 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 15045 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 22366 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 26713 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 26471 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17149 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 28584 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13812 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13888 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
публикации
Эксклюзивы
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп
Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно
Никаких санкций, действовать через Россию
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 26713 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 26471 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 28584 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 35820 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 35816 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Воздушное пространство Йемена закрыли после захвата сепаратистами территории

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Воздушное пространство Йемена было ненадолго закрыто после того, как сепаратистская группировка «Южный переходный совет» захватила территорию в провинции Хадрамаут. Это усилило внутренний раскол в силах, противостоящих хуситам, и привело к задержке сотен пассажиров.

Воздушное пространство Йемена закрыли после захвата сепаратистами территории

Воздушное пространство Йемена в понедельник было ненадолго закрыто после того, как сепаратистская группировка «Южный переходный совет» (ЮПС), поддерживаемая Объединенными Арабскими Эмиратами, захватила территорию в богатой нефтью провинции Хадрамаут, что усилило внутренний раскол в силах, противостоящих хуситам. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Правительственный чиновник Йемена сообщил, что коалиция во главе с Саудовской Аравией отказала в разрешении на полеты, в том числе в южный город Аден, где базируется международно признанное правительство. Хотя Саудовская Аравия не признала закрытие воздушного пространства, чиновник назвал этот шаг «саудовским посланием» сепаратистам после их последнего территориального захвата.

Ирак отменил признание "Хезболлы" и хуситов террористами, назвав это "ошибкой"04.12.25, 21:40 • 3819 просмотров

Недавние действия ЮПС отражают раскол внутри антихуситского лагеря. Сепаратисты стремятся к созданию независимого государства на юге Йемена.

Обострение может привести к фактическому разделу Йемена на два государства. Из-за ненадолго закрытия сотни пассажиров застряли на несколько часов, прежде чем рейсы возобновились.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии контролирует воздушное пространство Йемена с момента вступления в гражданскую войну в 2015 году.

Хуситы освободили экипаж греческого судна Eternity C, атакованного в Красном море03.12.25, 22:10 • 4565 просмотров

Степан Гафтко

