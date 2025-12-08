Повітряний простір Ємену закрили після захоплення сепаратистами території

Повітряний простір Ємену в понеділок був ненадовго закритий після того, як сепаратистське угруповання "Південна перехідна рада" (ППР), яке підтримується Об'єднаними Арабськими Еміратами, захопило територію в багатій на нафту провінції Хадрамаут, що посилило внутрішній розкол у силах, які протистоять хуситам. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Урядовий чиновник Ємену повідомив, що коаліція на чолі з Саудівською Аравією відмовила у дозволі на польоти, зокрема до південного міста Аден, де базується міжнародно визнаний уряд. Хоча Саудівська Аравія не визнала закриття повітряного простору, чиновник назвав цей крок "саудівським посланням" сепаратистам після їхнього останнього територіального захоплення.

Нещодавні дії ППР відображають розкол усередині антихуситського табору. Сепаратисти прагнуть створення незалежної держави на півдні Ємену.

Загострення може призвести до фактичного розділу Ємену на дві держави. Через ненадовго закриття сотні пасажирів застрягли на кілька годин, перш ніж рейси відновилися.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії контролює повітряний простір Ємену з моменту вступу у громадянську війну 2015 року.

