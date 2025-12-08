$42.060.13
49.000.23
ukenru
17:26 • 2978 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 11622 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 15086 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 22421 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 26751 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 26496 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17161 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 28602 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13815 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13890 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
Повітряний простір Ємену закрили після захоплення сепаратистами території

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Повітряний простір Ємену був ненадовго закритий після того, як сепаратистське угруповання "Південна перехідна рада" захопило територію в провінції Хадрамаут. Це посилило внутрішній розкол у силах, які протистоять хуситам, та призвело до затримки сотень пасажирів.

Повітряний простір Ємену в понеділок був ненадовго закритий після того, як сепаратистське угруповання "Південна перехідна рада" (ППР), яке підтримується Об'єднаними Арабськими Еміратами, захопило територію в багатій на нафту провінції Хадрамаут, що посилило внутрішній розкол у силах, які протистоять хуситам. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Урядовий чиновник Ємену повідомив, що коаліція на чолі з Саудівською Аравією відмовила у дозволі на польоти, зокрема до південного міста Аден, де базується міжнародно визнаний уряд. Хоча Саудівська Аравія не визнала закриття повітряного простору, чиновник назвав цей крок "саудівським посланням" сепаратистам після їхнього останнього територіального захоплення.

Ірак скасував визнання "Хезболли" та хуситів терористами, назвавши це "помилкою"04.12.25, 21:40 • 3819 переглядiв

Нещодавні дії ППР відображають розкол усередині антихуситського табору. Сепаратисти прагнуть створення незалежної держави на півдні Ємену.

Загострення може призвести до фактичного розділу Ємену на дві держави. Через ненадовго закриття сотні пасажирів застрягли на кілька годин, перш ніж рейси відновилися.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії контролює повітряний простір Ємену з моменту вступу у громадянську війну 2015 року.

Хусити відпустили екіпаж грецького судна Eternity C, атакованого в Червоному морі03.12.25, 22:10 • 4565 переглядiв

