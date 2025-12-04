Ірак скасував визнання "Хезболли" та хуситів терористами, назвавши це "помилкою"

Уряд Іраку у четвер, через кілька тижнів після ухвалення рішення, відкликав статус терористичних організацій, який він запровадив щодо ліванського угруповання "Хезболла" та єменських повстанців-хуситів. Багдад назвав попереднє визнання "помилкою, допущеною до розгляду". Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Обидві групи, які є регіональними союзниками Ірану та мають підтримку серед значної частини шиїтських ополчень в Іраку, спочатку були включені до національного наказу про заморожування активів від 17 листопада за звинуваченням в "участі у скоєнні терористичного акту".

Політичний тиск та скасування

Скасування рішення сталося на тлі зростаючого тиску з боку політичних угруповань та збройних формувань Іраку, пов'язаних з Іраном. Ці сили звинуватили уряд у нападі на регіональних союзників та ризику конфронтації з Тегераном.

Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шіа ас-Судані розпорядився провести розслідування цієї "помилки".

Іракський політичний аналітик Анвар аль-Мусаві зазначив, що Багдад намагається збалансувати відносини між Вашингтоном, який тисне на Ірак, вимагаючи придушити місцеві ополчення, та Тегераном, чиї регіональні союзники, включно з "Хезболлою" та хуситами, популярні в Іраку як "рухи опору" проти Ізраїлю.

