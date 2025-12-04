$42.200.13
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 17730 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 18506 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 31761 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 19347 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 20003 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 20203 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 28561 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 47109 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36820 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ірак скасував визнання "Хезболли" та хуситів терористами, назвавши це "помилкою"

Київ • УНН

Через кілька тижнів після того, як Ірак визнав єменських хуситів та "Хезболлу" терористами, влада відкликала таке рішення, заявивши про помилку.

Ірак скасував визнання "Хезболли" та хуситів терористами, назвавши це "помилкою"

Уряд Іраку у четвер, через кілька тижнів після ухвалення рішення, відкликав статус терористичних організацій, який він запровадив щодо ліванського угруповання "Хезболла" та єменських повстанців-хуситів. Багдад назвав попереднє визнання "помилкою, допущеною до розгляду". Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Обидві групи, які є регіональними союзниками Ірану та мають підтримку серед значної частини шиїтських ополчень в Іраку, спочатку були включені до національного наказу про заморожування активів від 17 листопада за звинуваченням в "участі у скоєнні терористичного акту".

Політичний тиск та скасування

Скасування рішення сталося на тлі зростаючого тиску з боку політичних угруповань та збройних формувань Іраку, пов'язаних з Іраном. Ці сили звинуватили уряд у нападі на регіональних союзників та ризику конфронтації з Тегераном.

В Ізраїлі повідомили про загибель керівника штабу "Хезболли" під ударом у Бейруті – Reuters23.11.25, 19:48 • 14454 перегляди

Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шіа ас-Судані розпорядився провести розслідування цієї "помилки".

Іракський політичний аналітик Анвар аль-Мусаві зазначив, що Багдад намагається збалансувати відносини між Вашингтоном, який тисне на Ірак, вимагаючи придушити місцеві ополчення, та Тегераном, чиї регіональні союзники, включно з "Хезболлою" та хуситами, популярні в Іраку як "рухи опору" проти Ізраїлю.

Хусити відпустили екіпаж грецького судна Eternity C, атакованого в Червоному морі03.12.25, 22:10 • 4352 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Reuters
Багдад
Ірак
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен