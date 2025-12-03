Хусити відпустили екіпаж грецького судна Eternity C, атакованого в Червоному морі

Фото: Reuters

Екіпаж грецького вантажного судна Eternity C, яке затонуло в Червоному морі в липні 2025 року після нападу єменських хуситів, був звільнений. Про це в середу повідомили Reuters чиновник оператора судна та джерело в морській безпеці, пише УНН.

Деталі

Судно під прапором Ліберії було атаковане бойовиками, пов'язаними з Іраном, за допомогою морських безпілотників та реактивних гранат. Хоча екіпаж покинув корабель до його затоплення, рятувальники витягли моряків живими з моря. Пізніше хусити заявили, що утримують групу, до якої входили дев'ять філіппінських моряків, один росіянин та один громадянин Індії.

Хусити з Ємену атакували дроном місто Ейлат у Ізраїлі: понад 20 постраждалих

Представник компанії Cosmoship Management підтвердив, що всі 11 членів екіпажу, як очікується, покинуть Ємен та прибудуть до Оману вже пізніше в середу.

Сполучені Штати раніше звинуватили хуситів у викраденні моряків і закликали до їхнього негайного та безумовного звільнення.

Армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів Ємену

Напади на Eternity C та інше судно, Magic Seas, яке затонуло кількома днями раніше, ознаменували відродження кампанії хуситів. Бойовики, які висловлюють солідарність із палестинцями у війні в Газі, атакували понад 100 суден у Червоному морі в період із листопада 2023 року по грудень 2024 року.

Хусити звільнили частину іноземних співробітників ООН, яких утримували у Ємені - Вloomberg