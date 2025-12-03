Хусити відпустили екіпаж грецького судна Eternity C, атакованого в Червоному морі

$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 9512 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 16052 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 21078 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 17804 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 22347 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 22028 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24097 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29452 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 37219 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30771 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 30367 перегляди
Впала на подвір'я в окупованій Макіївці: російський бомбардувальник "загубив" ще одну авіабомбу3 грудня, 11:54 • 7750 перегляди
Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів3 грудня, 12:00 • 4832 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни3 грудня, 12:35 • 18898 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України3 грудня, 12:41 • 19774 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 21081 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 30583 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 48553 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 51162 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 60176 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Китай
Донецька область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 58687 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 61117 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 115786 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 89374 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 105074 перегляди
Хусити відпустили екіпаж грецького судна Eternity C, атакованого в Червоному морі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Екіпаж атакованого хуситами в Червоному морі грецького судна, був звільнений. Усі 11 членів екіпажу, включаючи філіппінців, росіянина та індійця, прибудуть до Оману.

Хусити відпустили екіпаж грецького судна Eternity C, атакованого в Червоному морі
Фото: Reuters

Екіпаж грецького вантажного судна Eternity C, яке затонуло в Червоному морі в липні 2025 року після нападу єменських хуситів, був звільнений. Про це в середу повідомили Reuters чиновник оператора судна та джерело в морській безпеці, пише УНН.

Деталі

Судно під прапором Ліберії було атаковане бойовиками, пов'язаними з Іраном, за допомогою морських безпілотників та реактивних гранат. Хоча екіпаж покинув корабель до його затоплення, рятувальники витягли моряків живими з моря. Пізніше хусити заявили, що утримують групу, до якої входили дев'ять філіппінських моряків, один росіянин та один громадянин Індії.

Хусити з Ємену атакували дроном місто Ейлат у Ізраїлі: понад 20 постраждалих24.09.25, 21:02 • 4581 перегляд

Представник компанії Cosmoship Management підтвердив, що всі 11 членів екіпажу, як очікується, покинуть Ємен та прибудуть до Оману вже пізніше в середу.

Сполучені Штати раніше звинуватили хуситів у викраденні моряків і закликали до їхнього негайного та безумовного звільнення.

Армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів Ємену17.08.25, 11:30 • 4952 перегляди

Напади на Eternity C та інше судно, Magic Seas, яке затонуло кількома днями раніше, ознаменували відродження кампанії хуситів. Бойовики, які висловлюють солідарність із палестинцями у війні в Газі, атакували понад 100 суден у Червоному морі в період із листопада 2023 року по грудень 2024 року.

Хусити звільнили частину іноземних співробітників ООН, яких утримували у Ємені - Вloomberg22.10.25, 20:18 • 3440 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Сутички
Reuters
Ліберія
Організація Об'єднаних Націй
Червоне море
Індія
Оман
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Іран
Ємен