Хусити відпустили екіпаж грецького судна Eternity C, атакованого в Червоному морі
Київ • УНН
Екіпаж атакованого хуситами в Червоному морі грецького судна, був звільнений. Усі 11 членів екіпажу, включаючи філіппінців, росіянина та індійця, прибудуть до Оману.
Екіпаж грецького вантажного судна Eternity C, яке затонуло в Червоному морі в липні 2025 року після нападу єменських хуситів, був звільнений. Про це в середу повідомили Reuters чиновник оператора судна та джерело в морській безпеці, пише УНН.
Деталі
Судно під прапором Ліберії було атаковане бойовиками, пов'язаними з Іраном, за допомогою морських безпілотників та реактивних гранат. Хоча екіпаж покинув корабель до його затоплення, рятувальники витягли моряків живими з моря. Пізніше хусити заявили, що утримують групу, до якої входили дев'ять філіппінських моряків, один росіянин та один громадянин Індії.
Представник компанії Cosmoship Management підтвердив, що всі 11 членів екіпажу, як очікується, покинуть Ємен та прибудуть до Оману вже пізніше в середу.
Сполучені Штати раніше звинуватили хуситів у викраденні моряків і закликали до їхнього негайного та безумовного звільнення.
Напади на Eternity C та інше судно, Magic Seas, яке затонуло кількома днями раніше, ознаменували відродження кампанії хуситів. Бойовики, які висловлюють солідарність із палестинцями у війні в Газі, атакували понад 100 суден у Червоному морі в період із листопада 2023 року по грудень 2024 року.
