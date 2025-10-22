Хусити звільнили частину іноземних співробітників ООН, яких утримували у Ємені - Вloomberg
Київ • УНН
У столиці Ємену хуситські бойовики звільнили більшість іноземних співробітників ООН. З 15 затриманих минулими вихідними міжнародних працівників, 12 вже вилетіли з країни, а ще троє отримали дозвіл на вільне пересування.
Деталі
За даними організації, з 15 міжнародних працівників, затриманих минулими вихідними, 12 уже вилетіли рейсом ООН з країни. Ще троє отримали дозвіл на вільне пересування і можуть залишати територію Ємену. Напад хуситів на офіс ООН відбувся у суботу – тоді вони затримали загалом 20 людей, зокрема п’ятьох місцевих співробітників, яких відпустили раніше.
Попри звільнення частини персоналу, понад 50 працівників ООН залишаються незаконно утримуваними хуситами у різних районах Ємену – деяких з них бойовики тримають у полоні вже роками. Організація уникає розголошення деталей з міркувань безпеки, але Офіс Генсека Антоніу Гутерріша знову закликав до їхнього негайного звільнення.
ООН має значну присутність у Ємені, де з 2014 року триває громадянська війна. Хусити неодноразово атакували гуманітарних працівників, а нещодавнє загострення ситуації в регіоні – на тлі конфлікту в Газі – призвело до зростання напруженості та ударів США й Ізраїлю по територіях, контрольованих угрупованням.
