Ізраїль завдав потужного удару по об'єктах хуситів у столиці Ємену Сані

06:40 • 7866 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
05:30 • 14560 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 21431 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 34054 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 32054 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 65873 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42025 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
25 вересня, 06:09 • 61733 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60201 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 78563 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
МЗС Польщі закликає своїх громадян покинути Білорусь: у чому причина25 вересня, 22:38 • 6578 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05 • 17471 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів01:49 • 9792 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 17476 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46 • 13245 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
06:40 • 7878 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
05:30 • 14567 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 24611 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 30961 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 38520 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рафаель Гроссі
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Данія
Австралія
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 2584 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 26307 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 34516 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 67932 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 125642 перегляди
Ізраїль завдав потужного удару по об'єктах хуситів у столиці Ємену Сані

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Ізраїльські військові атакували штаб-квартиру хуситів та військові табори в Ємені. Хусити повідомили про 8 загиблих та 142 поранених внаслідок ударів по електростанції та житлових районах.

Ізраїль завдав потужного удару по об'єктах хуситів у столиці Ємену Сані

Ізраїльські військові завдали ударів по цілях, пов'язаних з єменськими хуситами в Сані. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Ми завдали потужного удару по численних терористичних цілях терористичної організації хуситів у Сані", – заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац.

Ізраїльські військові заявили, що атаковані були штаб-квартира генерального штабу хуситів, комплекси безпеки та розвідки, а також військові табори у Ємені.

Хусити, в свою чергу, повідомили, що 8 людей загинули та 142 отримали поранення, а удари були спрямовані на електростанцію Дахбан та кілька житлових районів.

Нагадаємо

24 вересня ізраїльське місто Ейлат зазнало дронового удару з Ємену, здійсненого бойовиками угрупування "Ансар Аллах". Внаслідок атаки понад 20 осіб отримали поранення, двоє з них у важкому стані.

Ольга Розгон

Новини Світу
Електроенергія
Ізраїль
Reuters
Ємен