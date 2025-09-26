Ізраїль завдав потужного удару по об'єктах хуситів у столиці Ємену Сані
Київ • УНН
Ізраїльські військові атакували штаб-квартиру хуситів та військові табори в Ємені. Хусити повідомили про 8 загиблих та 142 поранених внаслідок ударів по електростанції та житлових районах.
Ізраїльські військові завдали ударів по цілях, пов'язаних з єменськими хуситами в Сані. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Ми завдали потужного удару по численних терористичних цілях терористичної організації хуситів у Сані", – заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац.
Ізраїльські військові заявили, що атаковані були штаб-квартира генерального штабу хуситів, комплекси безпеки та розвідки, а також військові табори у Ємені.
Хусити, в свою чергу, повідомили, що 8 людей загинули та 142 отримали поранення, а удари були спрямовані на електростанцію Дахбан та кілька житлових районів.
Нагадаємо
24 вересня ізраїльське місто Ейлат зазнало дронового удару з Ємену, здійсненого бойовиками угрупування "Ансар Аллах". Внаслідок атаки понад 20 осіб отримали поранення, двоє з них у важкому стані.