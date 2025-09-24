$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 15576 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 18183 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 20337 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 33998 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 18326 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 34163 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18204 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18428 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15302 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Хусити з Ємену атакували дроном місто Ейлат у Ізраїлі: понад 20 постраждалих

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Ізраїльське місто Ейлат зазнало дронового удару з Ємену, здійсненого бойовиками угрупування "Ансар Аллах". Внаслідок атаки понад 20 осіб отримали поранення, двоє з них у важкому стані.

Хусити з Ємену атакували дроном місто Ейлат у Ізраїлі: понад 20 постраждалих

У середу, 24 вересня, ізраїльське місто Ейлат зазнало дронового удару. БПЛА був запущений з території Ємену бойовиками угрупування "Ансар Аллах" (хусити). Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

Військово-повітряні сили Ізраїлю не зуміли перехопити дрон ісламістів - вони випустили дві ракети, але жодна не влучила в ціль.

В результаті атаки понад 20 осіб постраждали - їх доставили до лікарні. Для евакуації людей були задіяні гвинтокрили ізраїльської армії.

Серед постраждалих - двоє людей у важкому стані. Йдеться про чоловіків віком близько 60 років: 17 людей отримали легкі поранення. Дрон хуситів вдарив по торгівельному району міста.

Довідка

Місто Ейлат розташоване на півдні Ізраїлю і має вихід до Червоного моря. Воно було засноване в 1951 році: площа міста - 84,789 км², населення складає понад 50 тисяч чоловік.

Ємен, звідки був запущений дрон, також омивається водами даного моря.

Хусити, вони ж "Ансар Аллах" - це радикальне воєнізоване угрупування, яке визнали терористичним у Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Малайзії, США і низці інших держав світу. Члени угрупування виступають за знищення Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки - союзником "Ансар Аллах", за версією США, є Іран.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів у столиці Ємену Сані. Це відповідь на напади хуситів ракетами та безпілотниками на Ізраїль з жовтня 2023 року.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Електроенергія
Ізраїль
Малайзія
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен