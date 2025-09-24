Хусити з Ємену атакували дроном місто Ейлат у Ізраїлі: понад 20 постраждалих

У середу, 24 вересня, ізраїльське місто Ейлат зазнало дронового удару. БПЛА був запущений з території Ємену бойовиками угрупування "Ансар Аллах" (хусити). Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

Військово-повітряні сили Ізраїлю не зуміли перехопити дрон ісламістів - вони випустили дві ракети, але жодна не влучила в ціль.

В результаті атаки понад 20 осіб постраждали - їх доставили до лікарні. Для евакуації людей були задіяні гвинтокрили ізраїльської армії.

Серед постраждалих - двоє людей у важкому стані. Йдеться про чоловіків віком близько 60 років: 17 людей отримали легкі поранення. Дрон хуситів вдарив по торгівельному району міста.

Довідка

Місто Ейлат розташоване на півдні Ізраїлю і має вихід до Червоного моря. Воно було засноване в 1951 році: площа міста - 84,789 км², населення складає понад 50 тисяч чоловік.

Ємен, звідки був запущений дрон, також омивається водами даного моря.

Хусити, вони ж "Ансар Аллах" - це радикальне воєнізоване угрупування, яке визнали терористичним у Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Малайзії, США і низці інших держав світу. Члени угрупування виступають за знищення Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки - союзником "Ансар Аллах", за версією США, є Іран.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів у столиці Ємену Сані. Це відповідь на напади хуситів ракетами та безпілотниками на Ізраїль з жовтня 2023 року.