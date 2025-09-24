Хуситы из Йемена атаковали дроном город Эйлат в Израиле: более 20 пострадавших

$41.380.00
48.800.07
ukenru
14:27 • 8766 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 15716 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 18288 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 20437 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 34140 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 18351 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 34243 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18218 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18437 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15307 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.3м/с
59%
756мм
Популярные новости
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 34405 просмотра
В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военныеVideo24 сентября, 09:57 • 3712 просмотра
Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph24 сентября, 10:22 • 4036 просмотра
Венгрия не собирается отказываться от российской нефти, даже если Трамп попросит24 сентября, 10:41 • 12376 просмотра
Зеленского подталкивают к возвращению земель, которые Украина не отвоевала летом 2023 года - CNN13:41 • 4752 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 34132 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 34562 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 34240 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 44955 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 53690 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Денис Прокопенко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 39032 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 98854 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 58466 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 72353 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 123945 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Хуситы из Йемена атаковали дроном город Эйлат в Израиле: более 20 пострадавших

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Израильский город Эйлат подвергся дроновому удару из Йемена, осуществленному боевиками группировки "Ансар Аллах". В результате атаки более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

Хуситы из Йемена атаковали дроном город Эйлат в Израиле: более 20 пострадавших

В среду, 24 сентября, израильский город Эйлат подвергся дроновому удару. БПЛА был запущен с территории Йемена боевиками группировки "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Подробности

Военно-воздушные силы Израиля не сумели перехватить дрон исламистов - они выпустили две ракеты, но ни одна не попала в цель.

В результате атаки более 20 человек пострадали - их доставили в больницу. Для эвакуации людей были задействованы вертолеты израильской армии.

Среди пострадавших - два человека в тяжелом состоянии. Речь идет о мужчинах в возрасте около 60 лет: 17 человек получили легкие ранения. Дрон хуситов ударил по торговому району города.

Справка

Город Эйлат расположен на юге Израиля и имеет выход к Красному морю. Он был основан в 1951 году: площадь города - 84,789 км², население составляет более 50 тысяч человек.

Йемен, откуда был запущен дрон, также омывается водами данного моря.

Хуситы, они же "Ансар Аллах" - это радикальная военизированная группировка, которую признали террористической в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии, США и ряде других государств мира. Члены группировки выступают за уничтожение Израиля и Соединенных Штатов Америки - союзником "Ансар Аллах", по версии США, является Иран.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что армия Израиля атаковала объект энергетической инфраструктуры хуситов в столице Йемена Сане. Это ответ на нападения хуситов ракетами и беспилотниками на Израиль с октября 2023 года.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Электроэнергия
Израиль
Малайзия
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран
Йемен