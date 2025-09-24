Хуситы из Йемена атаковали дроном город Эйлат в Израиле: более 20 пострадавших
Киев • УНН
Израильский город Эйлат подвергся дроновому удару из Йемена, осуществленному боевиками группировки "Ансар Аллах". В результате атаки более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.
В среду, 24 сентября, израильский город Эйлат подвергся дроновому удару. БПЛА был запущен с территории Йемена боевиками группировки "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Подробности
Военно-воздушные силы Израиля не сумели перехватить дрон исламистов - они выпустили две ракеты, но ни одна не попала в цель.
В результате атаки более 20 человек пострадали - их доставили в больницу. Для эвакуации людей были задействованы вертолеты израильской армии.
Среди пострадавших - два человека в тяжелом состоянии. Речь идет о мужчинах в возрасте около 60 лет: 17 человек получили легкие ранения. Дрон хуситов ударил по торговому району города.
Справка
Город Эйлат расположен на юге Израиля и имеет выход к Красному морю. Он был основан в 1951 году: площадь города - 84,789 км², население составляет более 50 тысяч человек.
Йемен, откуда был запущен дрон, также омывается водами данного моря.
Хуситы, они же "Ансар Аллах" - это радикальная военизированная группировка, которую признали террористической в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии, США и ряде других государств мира. Члены группировки выступают за уничтожение Израиля и Соединенных Штатов Америки - союзником "Ансар Аллах", по версии США, является Иран.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что армия Израиля атаковала объект энергетической инфраструктуры хуситов в столице Йемена Сане. Это ответ на нападения хуситов ракетами и беспилотниками на Израиль с октября 2023 года.