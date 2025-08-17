Армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів Ємену

Ізраїль стверджує, що енергетичну інфраструктуру у Сани, столиці Ємену, використовують повстанці-хусити. ЦАХАЛ підтвердив атаку на відповідний об'єкт у Ємені, на відстані 2000 кілометрів від Ізраїлю, передає УНН.

Деталі

Ізраїльська армія атакувала цілі хуситів у Ємені. Ідеться про "об'єкт енергетичної інфраструктури" в Ємені, який використовували повстанці-хусити. Бомбардуання здійснено рамках нової операції проти підтримуваної Іраном групи, яка з початку війни на території Сектору Газа, здійснювала атаки на територію Ізраїлю.

У заяві армії Ізраїлю йдеться про те, що атаки були здійснені у відповідь на неодноразові напади хуситів на Ізраїль та його громадян з використанням ракет класу "земля-земля" та безпілотників. Також вказується, що Ізраїль продовжуватиме рішуче реагувати на напади хуситів.

Довідка

З початку війни в Газі в жовтні 2023 року члени ополчення хуситів у Ємені регулярно атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками на знак солідарності з ісламістським ХАМАС.

Нагадаємо

