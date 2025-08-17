$41.450.00
Ексклюзив
07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів Ємену

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів у столиці Ємену Сані. Це відповідь на напади хуситів ракетами та безпілотниками на Ізраїль з жовтня 2023 року.

Армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів Ємену

Ізраїль стверджує, що енергетичну інфраструктуру у Сани, столиці Ємену, використовують повстанці-хусити. ЦАХАЛ підтвердив атаку на відповідний об'єкт у Ємені, на відстані 2000 кілометрів від Ізраїлю, передає УНН.

Деталі

Ізраїльська армія атакувала цілі хуситів у Ємені. Ідеться про "об'єкт енергетичної інфраструктури" в Ємені, який використовували повстанці-хусити. Бомбардуання здійснено рамках нової операції проти підтримуваної Іраном групи, яка з початку війни на території  Сектору Газа, здійснювала атаки на територію Ізраїлю.

У заяві армії Ізраїлю йдеться про те, що атаки були здійснені у відповідь на неодноразові напади хуситів на Ізраїль та його громадян з використанням ракет класу "земля-земля" та безпілотників. Також вказується, що Ізраїль продовжуватиме рішуче реагувати на напади хуситів.

Довідка

З початку війни в Газі в жовтні 2023 року члени ополчення хуситів у Ємені регулярно атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками на знак солідарності з ісламістським ХАМАС. 

Нагадаємо

Гуманітарні страждання в Газі досягли неймовірних масштабів. понад 24 країни закликають Ізраїль терміново дозволити постачання гуманітарної допомоги до Гази.

Єменські хусити погрожують атакувати всі пов'язані з Ізраїлем кораблі28.07.25, 04:10 • 10047 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
Сана
Армія оборони Ізраїлю
Європейський Союз
Газа
Сектор Газа
Іран
Ємен
Безпілотний літальний апарат