Єменські хусити погрожують атакувати всі пов'язані з Ізраїлем кораблі

Єменські хусити оголосили про намір атакувати будь-які кораблі, пов'язані з Ізраїлем, до яких вони зможуть дістатися. Вони стверджують, що мають "релігійну, моральну та гуманітарну відповідальність" перед народом Гази.

Єменські хусити почнуть атакувати будь-які кораблі, до яких вони зможуть дістатися та які будь-яким чином пов'язані з Ізраїлем. Про це повідомляє The Jerusalem Post, інформує УНН. Деталі Згідно з заявою хуситів, всі країни, які хочуть уникнути ескалації, повинні "тиснути на ворога, щоб він припинив свою агресію та зняв блокаду Сектора Гази". Немає жодної вільної людини на цій землі, яка могла б прийняти те, що відбувається - цитує видання заяву хуситів. Вони також зазначають, що мають "релігійну, моральну та гуманітарну відповідальність" перед народом Гази, і що умови, з якими стикаються палестинці, є "неприйнятними для будь-якої людини, не кажучи вже про арабів та мусульман". "Дії Єменських збройних сил виражають нашу моральну та гуманітарну відданість несправедливості щодо братнього палестинського народу, і всі наші військові операції негайно припиняться після припинення агресії проти Гази та зняття блокади", – йдеться у заяві хуситів. Нагадаємо 7 липня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела операцію "Чорний прапор" у Ємені, завдавши ударів по об'єктах хуситів, включаючи порти та судно Galaxy Leader. Це стало відповіддю на атаки хуситів проти Ізраїлю та використання ними цивільної інфраструктури для терористичної діяльності. Незабаром хусити запустили в бік Ізраїлю ракету у відповідь на операцію ЦАХАЛу "Чорний прапор". США припиняють бомбардування хуситів у Ємені - Трамп