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Йеменские хуситы угрожают атаковать все связанные с Израилем корабли

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Йеменские хуситы объявили о намерении атаковать любые корабли, связанные с Израилем, до которых они смогут добраться. Они утверждают, что несут «религиозную, моральную и гуманитарную ответственность» перед народом Газы.

Йеменские хуситы угрожают атаковать все связанные с Израилем корабли

Йеменские хуситы начнут атаковать любые корабли, до которых они смогут добраться и которые каким-либо образом связаны с Израилем. Об этом сообщает The Jerusalem Post, информирует УНН.

Детали

Согласно заявлению хуситов, все страны, которые хотят избежать эскалации, должны "давить на врага, чтобы он прекратил свою агрессию и снял блокаду Сектора Газа".

Нет ни одного свободного человека на этой земле, который мог бы принять то, что происходит

- цитирует издание заявление хуситов.

Они также отмечают, что имеют "религиозную, моральную и гуманитарную ответственность" перед народом Газы, и что условия, с которыми сталкиваются палестинцы, являются "неприемлемыми для любого человека, не говоря уже об арабах и мусульманах".

"Действия Йеменских вооруженных сил выражают нашу моральную и гуманитарную преданность несправедливости в отношении братского палестинского народа, и все наши военные операции немедленно прекратятся после прекращения агрессии против Газы и снятия блокады", – говорится в заявлении хуситов.

Напомним

7 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию "Черный флаг" в Йемене, нанеся удары по объектам хуситов, включая порты и судно Galaxy Leader. Это стало ответом на атаки хуситов против Израиля и использование ими гражданской инфраструктуры для террористической деятельности.

Вскоре хуситы запустили в сторону Израиля ракету в ответ на операцию ЦАХАЛа "Черный флаг".

США прекращают бомбардировки хуситов в Йемене - Трамп07.05.25, 07:27 • 8696 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Сектор Газа
Йемен
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