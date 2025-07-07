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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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6 липня, 12:18 • 25066 перегляди
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Єменські хусити запустили ракети по Ізраїлю у відповідь на операцію ЦАХАЛу

Київ • УНН

 • 315 перегляди

У ніч на 7 липня єменські хусити запустили дві ракети в бік Ізраїлю, спричинивши спрацювання сирен тривоги. Це стало відповіддю на операцію ЦАХАЛу "Чорний прапор" в Ємені.

Єменські хусити запустили ракети по Ізраїлю у відповідь на операцію ЦАХАЛу

У ніч проти понеділка, 7 липня Єменські хусити запустили в бік Ізраїлю ракету у відповідь на операцію ЦАХАЛу "Чорний прапор". Про це інформує прес-служба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає УНН.

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з Ємену в бік ізраїльської території, системи ППО працюють для перехоплення загрози

- йдеться у повідомленні.

Військові закликали громадськість дотримуватися всіх вказівок Служби тилу.

Після запуску з Ємену в кількох районах Ізраїлю спрацювала сирена ракетної тривоги. Це сталося в районі Єрусалима, узбережжя Мертвого моря і в Юдеї.

ЦАХАЛ звернувся до громадян, закликавши продовжувати дотримуватися всіх вказівок Служби тилу.

О 04:20 Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з Ємену було запущено дві ракети, а не одна, як передбачалося раніше. Були вжито спроби перехоплення.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела операцію "Чорний прапор" у Ємені, завдавши ударів по об'єктах хуситів, включаючи порти та судно Galaxy Leader. Це стало відповіддю на атаки хуситів проти Ізраїлю та використання ними цивільної інфраструктури для терористичної діяльності.

Уперше за кілька місяців: хусити атакували суховантаж в Червоному морі07.07.25, 00:36 • 545 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Єрусалим
Армія оборони Ізраїлю
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