Єменські хусити запустили ракети по Ізраїлю у відповідь на операцію ЦАХАЛу

У ніч проти понеділка, 7 липня Єменські хусити запустили в бік Ізраїлю ракету у відповідь на операцію ЦАХАЛу "Чорний прапор". Про це інформує прес-служба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає УНН.

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з Ємену в бік ізраїльської території, системи ППО працюють для перехоплення загрози - йдеться у повідомленні.

Військові закликали громадськість дотримуватися всіх вказівок Служби тилу.

Після запуску з Ємену в кількох районах Ізраїлю спрацювала сирена ракетної тривоги. Це сталося в районі Єрусалима, узбережжя Мертвого моря і в Юдеї.

ЦАХАЛ звернувся до громадян, закликавши продовжувати дотримуватися всіх вказівок Служби тилу.

О 04:20 Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з Ємену було запущено дві ракети, а не одна, як передбачалося раніше. Були вжито спроби перехоплення.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела операцію "Чорний прапор" у Ємені, завдавши ударів по об'єктах хуситів, включаючи порти та судно Galaxy Leader. Це стало відповіддю на атаки хуситів проти Ізраїлю та використання ними цивільної інфраструктури для терористичної діяльності.

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