Уперше за кілька місяців: хусити атакували суховантаж в Червоному морі

У неділю, 6 липня єменські хусити напали на судно за 51 морську милю на південний схід від портового міста Ходейда в Червоному морі. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters і звіт Агентства морських торговельних операцій Британії (UKMTO).

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Зазначається, що грецький суховантаж Magic Seas під прапором Ліберії було атаковано за допомогою безпілотних катерів, стрілецької зброї та ручних гранатометів. Моряки, які перебували на судні, відкрили вогонь у відповідь.

Два безпілотні надводні апарати вдарили по лівому борту судна, пошкодивши вантаж судна. Ще два було перехоплено та знищено - повідомили в UKMTO.

Під час інциденту корабель загорівся і почав йти під воду. Інформація про поранених членів екіпажу не надходила. За словами джерел в агентстві, моряки покинув судно.

Хусити пізніше взяли на себе відповідальність за атаку. Вони заявили, що напали на суховантаж на знак "підтримки" палестинців у Газі.

За даними інформагенції, це був перший подібний напад хуситів у життєво важливому судноплавному коридорі в Червоному морі з середини квітня. Тоді в районі Адена вперше за кілька місяців члени єменського угруповання слідували на невеликих суднах за кораблем і вели по ньому вогонь.

Нагадаємо

Командувачі НАТО заявляють про необхідність переосмислення морської оборони через зростаючі загрози від нових технологій. Військові кораблі стикаються з широким спектром загроз, включаючи ракети та безпілотники, які активно розвиваються у зонах конфліктів.

У березні 2025 року американські військові кораблі збили близько десятка дронів хуситів, які були націлені на авіаносну ударну групу ВМС США "Трумен". Трамп наказав завдати авіаудари по районах у Ємені.

Американські військові завдали понад 800 ударів по хуситах у Ємені, знищивши сотні бойовиків та лідерів. Хусити заявляють про десятки загиблих внаслідок атак США.