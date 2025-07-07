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Уперше за кілька місяців: хусити атакували суховантаж в Червоному морі

Київ • УНН

 • 313 перегляди

Єменські хусити атакували грецький суховантаж Magic Seas під прапором Ліберії за 51 морську милю на південний схід від Ходейди. Судно загорілося та почало тонути після ударів безпілотних катерів та обстрілу, екіпаж покинув корабель.

Уперше за кілька місяців: хусити атакували суховантаж в Червоному морі

У неділю, 6 липня єменські хусити напали на судно за 51 морську милю на південний схід від портового міста Ходейда в Червоному морі. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters і звіт Агентства морських торговельних операцій Британії (UKMTO).

Деталі

Зазначається, що грецький суховантаж Magic Seas під прапором Ліберії було атаковано за допомогою безпілотних катерів, стрілецької зброї та ручних гранатометів. Моряки, які перебували на судні, відкрили вогонь у відповідь.

Два безпілотні надводні апарати вдарили по лівому борту судна, пошкодивши вантаж судна. Ще два було перехоплено та знищено

- повідомили в UKMTO.

Під час інциденту корабель загорівся і почав йти під воду. Інформація про поранених членів екіпажу не надходила. За словами джерел в агентстві, моряки покинув судно.

Хусити пізніше взяли на себе відповідальність за атаку. Вони заявили, що напали на суховантаж на знак "підтримки" палестинців у Газі.

За даними інформагенції, це був перший подібний напад хуситів у життєво важливому судноплавному коридорі в Червоному морі з середини квітня. Тоді в районі Адена вперше за кілька місяців члени єменського угруповання слідували на невеликих суднах за кораблем і вели по ньому вогонь.

Нагадаємо

Командувачі НАТО заявляють про необхідність переосмислення морської оборони через зростаючі загрози від нових технологій. Військові кораблі стикаються з широким спектром загроз, включаючи ракети та безпілотники, які активно розвиваються у зонах конфліктів.

У березні 2025 року американські військові кораблі збили близько десятка дронів хуситів, які були націлені на авіаносну ударну групу ВМС США "Трумен". Трамп наказав завдати авіаудари по районах у Ємені.

Американські військові завдали понад 800 ударів по хуситах у Ємені, знищивши сотні бойовиків та лідерів. Хусити заявляють про десятки загиблих внаслідок атак США.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Reuters
Ліберія
НАТО
Червоне море
Сполучені Штати Америки
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Ємен
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