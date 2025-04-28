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США від початку операції проти хуситів в Ємені завдали ударів по понад 800 цілях

Київ • УНН

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Американські військові завдали понад 800 ударів по хуситах у Ємені, знищивши сотні бойовиків та лідерів. Хусити заявляють про десятки загиблих внаслідок атак США.

США від початку операції проти хуситів в Ємені завдали ударів по понад 800 цілях
www.centcom.mil

Американські військові заявляють, що вони вразили понад 800 цілей з моменту наказу президента США Дональда Трампа про посилення повітряної кампанії проти хуситів 15 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У недільній заяві, яка підсумовує нещодавні операції, Центральне командування ЗС США заявило, що воно "знищило сотні бойовиків-хуситів і численних лідерів хуситів". Вашингтон заявив, що діє, щоб покласти край загрозі, яку підтримувані Іраном хусити становлять для судноплавства в Червоному морі і Аденській затоці.

У Ємені хусити, які контролюють значні території країни, заявили, що в результаті останньої американської атаки на столицю країни Сану в неділю загинуло щонайменше вісім осіб, у тому числі жінки і діти.

Телеканал збройного угруповання також повідомив, що щонайменше 68 людей загинули, а 47 людей отримали поранення внаслідок авіаудару США по центру утримання африканських мігрантів в провінції Саада на північному заході Ємену, що контролюється хуситами. Від американських військових не було жодних коментарів з цього приводу відразу.

Раніше цього місяця міністерство охорони здоров'я хуситів заявило, що внаслідок повітряних ударів США по узбережжю Червоного моря, контрольованому хуситами, загинуло щонайменше 74 людини і 171 людина отримала поранення.

Минулого місяця Трамп наказав завдати масштабних ударів по районах, контрольованих хуситами, і пригрозив, що вони будуть "повністю знищені". Він також попередив Іран, щоб той не озброював угруповання. Такі звинувачення Іран неодноразово відкидав.

У неділю американські військові заявили, що серед об'єктів, по яких вони завдали ударів, були склади зберігання і виробництва зброї, але заявили, що не будуть "розкривати подробиць" про поточні операції. США заявили, що "продовжуватимуть посилювати тиск" доти, доки не припиняться напади хуситів на судна.

Трамп готовий запропонувати Саудівській Аравії пакет озброєнь на понад $100 млрд - Reuters25.04.25, 11:52 • 9304 перегляди

З листопада 2023 року хусити атакували десятки торгових суден ракетами, безпілотниками і невеликими катерами в Червоному морі та Аденській затоці. Вони потопили два судна, захопили третє і вбили чотирьох членів екіпажу.

Хусити заявляють, що діють на підтримку палестинців у війні між Ізраїлем і ХАМАС в Газі, і стверджують - часто неправдиво - що вони націлені тільки на кораблі, пов'язані з Ізраїлем, США або Великою Британією.

Хуситів не зупинили ні розміщення західних військових кораблів у Червоному морі та Аденській затоці для захисту торгових суден минулого року, ні численні удари США по військових об'єктах, завдані за наказом колишнього президента Джо Байдена.

Після вступу на посаду в січні Трамп перекваліфікував хуситів в "іноземну терористичну організацію" - статус, який адміністрація Байдена зняла через необхідність пом'якшити гуманітарну кризу в країні.

Протягом останнього десятиліття Ємен був спустошений громадянською війною, яка загострилася, коли хусити захопили контроль над північним заходом країни у міжнародно визнаного уряду, а коаліція на чолі з Саудівською Аравією за підтримки США втрутилася, намагаючись відновити його владу.

За повідомленнями, бойові дії забрали життя понад 150 тисяч людей і спричинили гуманітарну катастрофу: 4,8 мільйона людей стали вимушеними переселенцями, а 19,5 мільйона - половина населення - потребують тієї чи іншої допомоги.

Доповнення

Американські чиновники виявили зв'язок між Китаєм і росією: китайська компанія Chang Guang надає росії розвіддані та допомагає хуситам, що викликає занепокоєння у США.

Хусити звинувачують США у нових авіаударах по центральній частині Сани: повідомляють про 12 загиблих і 30 поранених21.04.25, 11:07 • 3957 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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