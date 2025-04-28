США від початку операції проти хуситів в Ємені завдали ударів по понад 800 цілях

Американські військові заявляють, що вони вразили понад 800 цілей з моменту наказу президента США Дональда Трампа про посилення повітряної кампанії проти хуситів 15 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

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У недільній заяві, яка підсумовує нещодавні операції, Центральне командування ЗС США заявило, що воно "знищило сотні бойовиків-хуситів і численних лідерів хуситів". Вашингтон заявив, що діє, щоб покласти край загрозі, яку підтримувані Іраном хусити становлять для судноплавства в Червоному морі і Аденській затоці.

У Ємені хусити, які контролюють значні території країни, заявили, що в результаті останньої американської атаки на столицю країни Сану в неділю загинуло щонайменше вісім осіб, у тому числі жінки і діти.

Телеканал збройного угруповання також повідомив, що щонайменше 68 людей загинули, а 47 людей отримали поранення внаслідок авіаудару США по центру утримання африканських мігрантів в провінції Саада на північному заході Ємену, що контролюється хуситами. Від американських військових не було жодних коментарів з цього приводу відразу.

Раніше цього місяця міністерство охорони здоров'я хуситів заявило, що внаслідок повітряних ударів США по узбережжю Червоного моря, контрольованому хуситами, загинуло щонайменше 74 людини і 171 людина отримала поранення.

Минулого місяця Трамп наказав завдати масштабних ударів по районах, контрольованих хуситами, і пригрозив, що вони будуть "повністю знищені". Він також попередив Іран, щоб той не озброював угруповання. Такі звинувачення Іран неодноразово відкидав.

У неділю американські військові заявили, що серед об'єктів, по яких вони завдали ударів, були склади зберігання і виробництва зброї, але заявили, що не будуть "розкривати подробиць" про поточні операції. США заявили, що "продовжуватимуть посилювати тиск" доти, доки не припиняться напади хуситів на судна.

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З листопада 2023 року хусити атакували десятки торгових суден ракетами, безпілотниками і невеликими катерами в Червоному морі та Аденській затоці. Вони потопили два судна, захопили третє і вбили чотирьох членів екіпажу.

Хусити заявляють, що діють на підтримку палестинців у війні між Ізраїлем і ХАМАС в Газі, і стверджують - часто неправдиво - що вони націлені тільки на кораблі, пов'язані з Ізраїлем, США або Великою Британією.

Хуситів не зупинили ні розміщення західних військових кораблів у Червоному морі та Аденській затоці для захисту торгових суден минулого року, ні численні удари США по військових об'єктах, завдані за наказом колишнього президента Джо Байдена.

Після вступу на посаду в січні Трамп перекваліфікував хуситів в "іноземну терористичну організацію" - статус, який адміністрація Байдена зняла через необхідність пом'якшити гуманітарну кризу в країні.

Протягом останнього десятиліття Ємен був спустошений громадянською війною, яка загострилася, коли хусити захопили контроль над північним заходом країни у міжнародно визнаного уряду, а коаліція на чолі з Саудівською Аравією за підтримки США втрутилася, намагаючись відновити його владу.

За повідомленнями, бойові дії забрали життя понад 150 тисяч людей і спричинили гуманітарну катастрофу: 4,8 мільйона людей стали вимушеними переселенцями, а 19,5 мільйона - половина населення - потребують тієї чи іншої допомоги.

Доповнення

Американські чиновники виявили зв'язок між Китаєм і росією: китайська компанія Chang Guang надає росії розвіддані та допомагає хуситам, що викликає занепокоєння у США.

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