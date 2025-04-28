США с начала операции против хуситов в Йемене нанесли удары по более чем 800 целям

Американские военные заявляют, что они поразили более 800 целей с момента приказа президента США Дональда Трампа об усилении воздушной кампании против хуситов 15 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В воскресном заявлении, подводящем итоги недавних операций, Центральное командование ВС США заявило, что оно "уничтожило сотни боевиков-хуситов и многочисленных лидеров хуситов". Вашингтон заявил, что действует, чтобы положить конец угрозе, которую поддерживаемые Ираном хуситы представляют для судоходства в Красном море и Аденском заливе.

В Йемене хуситы, контролирующие значительные территории страны, заявили, что в результате последней американской атаки на столицу страны Сану в воскресенье погибло по меньшей мере восемь человек, в том числе женщины и дети.

Телеканал вооруженной группировки также сообщил, что по меньшей мере 68 человек погибли, а 47 человек получили ранения в результате авиаудара США по центру содержания африканских мигрантов в провинции Саада на северо-западе Йемена, контролируемой хуситами. От американских военных не было никаких комментариев по этому поводу сразу.

Ранее в этом месяце министерство здравоохранения хуситов заявило, что в результате воздушных ударов США по побережью Красного моря, контролируемому хуситами, погибло по меньшей мере 74 человека и 171 человек получил ранения.

В прошлом месяце Трамп приказал нанести масштабные удары по районам, контролируемым хуситами, и пригрозил, что они будут "полностью уничтожены". Он также предупредил Иран, чтобы тот не вооружал группировку. Такие обвинения Иран неоднократно отвергал.

В воскресенье американские военные заявили, что среди объектов, по которым они нанесли удары, были склады хранения и производства оружия, но заявили, что не будут "раскрывать подробностей" о текущих операциях. США заявили, что "будут продолжать усиливать давление" до тех пор, пока не прекратятся нападения хуситов на суда.

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С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки торговых судов ракетами, беспилотниками и небольшими катерами в Красном море и Аденском заливе. Они потопили два судна, захватили третье и убили четырех членов экипажа.

Хуситы заявляют, что действуют в поддержку палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС в Газе, и утверждают - часто неправдиво - что они нацелены только на корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией.

Хуситов не остановили ни размещение западных военных кораблей в Красном море и Аденском заливе для защиты торговых судов в прошлом году, ни многочисленные удары США по военным объектам, нанесенные по приказу бывшего президента Джо Байдена.

После вступления в должность в январе Трамп переквалифицировал хуситов в "иностранную террористическую организацию" - статус, который администрация Байдена сняла из-за необходимости смягчить гуманитарный кризис в стране.

В течение последнего десятилетия Йемен был опустошен гражданской войной, которая обострилась, когда хуситы захватили контроль над северо-западом страны у международно признанного правительства, а коалиция во главе с Саудовской Аравией при поддержке США вмешалась, пытаясь восстановить его власть.

По сообщениям, боевые действия унесли жизни более 150 тысяч человек и вызвали гуманитарную катастрофу: 4,8 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, а 19,5 миллиона - половина населения - нуждаются в той или иной помощи.

Дополнение

Американские чиновники обнаружили связь между Китаем и Россией: китайская компания Chang Guang предоставляет России разведданные и помогает хуситам, что вызывает беспокойство у США.

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