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Хуситы обвиняют США в новых авиаударах по центральной части Саны: сообщают о 12 погибших и 30 раненых

Киев • УНН

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Йеменские хуситы обвинили США в авиаударах по рынку и району Фарвах в Сане. По данным хуситов, погибли по меньшей мере 12 человек и 30 получили ранения.

Хуситы обвиняют США в новых авиаударах по центральной части Саны: сообщают о 12 погибших и 30 раненых

Йеменские повстанцы-хуситы заявили в понедельник 21 апреля, что военные США сбросили бомбы на рынок и популярный квартал Фарвах в центре Саны.

Передает УНН со ссылкой на Saba, Xinhua и Al Masirah.

Детали

В результате нескольких бомбардировок со стороны США столицы Йемена, Саны, по данным контролируемого хуситами Министерства здравоохранения, по меньшей мере 12 человек погибли и 30 получили ранения. По информации хуситов, военные самолеты США сбросили бомбы на рынок и популярный квартал Фарвах, округ Шауб, в центре Саны, столицы Йемена.

Инцидент произошел через несколько дней после авиаударов, совершенных США в прошлый четверг ночью по нефтяному порту Рас-Исса на западе Йемена. В результате бомбардировки нефтяного порта Рас-Исса погибли десятки человек, 170 получили ранения. Был нанесен значительный ущерб инфраструктуре топливных хранилищ, что привело к утечке топлива в Красное море

Помимо взрывов в Сане, находящейся под контролем Хуси с 2014 года, сообщается об авиаударах в воскресенье вечером в провинциях Мариб, Ходейда и Саада, сообщает информационное агентство Saba.

Напомним

Правительство Йемена мобилизует 80 тысяч военных для наступления на стратегический город Ходейда и продвижения к столице Сане. Это крупнейшая военная кампания с 2014 года.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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