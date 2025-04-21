Хусити звинувачують США у нових авіаударах по центральній частині Сани: повідомляють про 12 загиблих і 30 поранених

Єменські повстанці-хусити заявили в понеділок 21 квітня, що військові США скинули бомби на ринок і популярний квартал Фарвах у центрі Сани.

Передає УНН із посиланням на Saba, Xinhua та Al Masirah.

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В результаті кількох бомбардувань з боку США столиці Ємену, Сани, за даними контрольованого хуситами Міністерства охорони здоров'я, щонайменше 12 людей загинули та 30 отримали поранення. За інформацією хуситів, військові літаки США скинули бомби на ринок і популярний квартал Фарвах, округ Шауб, у центрі Сани, столиці Ємену.

Інцидент стався через кілька днів після авіаударів, здійснених США минулого четверга вночі по нафтовому порту Рас-Ісса на заході Ємену. Внаслідок бомбардування нафтового порту Рас-Ісса загинули десятки осіб, 170 отримали поранення. Було завдано значної шкоди інфраструктурі паливних сховищ, що призвело до витоку пального в Червоне море

Окрім вибухів у Сані, яка перебуває під контролем Хусі з 2014 року, повідомляється про авіаудари в неділю ввечері в провінціях Маріб, Ходейда та Саада, повідомляє інформаційне агентство Saba.

Нагадаємо

Уряд Ємену мобілізує 80 тисяч військових для наступу на стратегічне місто Ходейда та просування до столиці Сани. Це найбільша військова кампанія з 2014 року.