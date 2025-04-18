Удари США по порту Ємену: понад 70 загиблих, сотні поранених
Київ • УНН
Внаслідок бомбардування нафтового порту Рас-Ісса в Ємені кількість загиблих зросла до 74, ще 171 людина отримала поранення. США заявляють, що метою було знищення джерела палива для хуситів.
Міністерство охорони здоров'я Хуситів повідомило, що кількість загиблих в результаті американського бомбардування нафтового порту Рас-Ісса в єменській провінції Аль-Худейда, збільшилося до 74.
Передає УНН із посиланням на AFP та EFE.
Деталі
За даними проіранського угрупування хуситів, до 74 збільшилась кількість загиблих, а також 171 поранений в результаті бомбардування військовими США нафтового порту Рас-Ісса в єменській провінції Червоного моря Аль-Худейда, у ніч на четвер:
Кількість загиблих у результаті ворожої атаки США на об'єкт Рас-Ісса зросла до 74 мучеників і 171 пораненого
Заяви військових США, хуситів та визнаного уряду Ємену
ЦЕНТКОМ, військове регіональне командування США, відповідальне за Близький Схід, заявляло раніше, що в результаті атаки на порт Червоного моря загинуло 13 робітників. Зруйнувавши порт, армія США планувала ліквідувати "джерело палива для підтримуваних Іраном терористів-хуситів".
Хусити звинуватили США у скоєнні "воєнного злочину" через бомбардування порту Рас-Ісса.
Тим часом міністр інформації міжнародно визнаного уряду Ємену Муаммар аль-Еріані звинуватив хуситів у тому, що вони "перетворили цей життєво важливий об’єкт з економічного виходу, що обслуговував єменців, у центр контрабанди іранської зброї та палива та джерело фінансування їхньої терористичної діяльності" протягом десяти років.
Нагадаємо
Єменські хусити заявили, що удари США не залишаться без відповіді, посилюючи їх підтримку палестинців. МЗС Ємену засудило дії Вашингтона, наголосивши на праві країни на самооборону.
Хусити і ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з Ємену та сектора Газа25.03.25, 01:56 • 19744 перегляди