Хусити погрожують відповіддю на удари США по Ємену: деталі заяви

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29716 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 45334 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50373 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56265 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68388 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57009 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56135 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120273 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82036 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226729 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88702 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21349 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18220 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17012 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18583 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88780 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120273 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226729 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403679 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11171 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17040 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18248 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21411 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75294 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

Хусити погрожують відповіддю на удари США по Ємену: деталі заяви

Київ • УНН

 • 55193 перегляди

Єменські хусити заявили, що удари США не залишаться без відповіді, посилюючи їх підтримку палестинців. МЗС Ємену засудило дії Вашингтона, наголосивши на праві країни на самооборону.

Хусити погрожують відповіддю на удари США по Ємену: деталі заяви

Хусити пообіцяли відповісти на удари США по Ємену. Про це повідомляє Almasirah, передає УНН.

Деталі

Єменське воєнізоване угруповання "Ансар Аллах" (хусити) заявило, що авіаудари США по їх позиціях не залишаться без відповіді. У політичному бюро хуситів наголосили, що атаки лише посилять їх рішучість підтримувати палестинський народ у протистоянні з Ізраїлем. 

Міністерство закордонних справ Ємену також засудило дії Вашингтона, зазначивши, що країна "захищатиме себе всіма доступними засобами". У заяві МЗС наголошується, що американські удари відбулися на тлі відновлення морського ембарго щодо суден, які, за твердженням хуситів, пов’язані з Ізраїлем. 

Нагадаємо

15 березня президент США Дональд Трамп оголосив про початок військової операції проти хуситів, пояснюючи це необхідністю гарантувати безпеку судноплавства в регіоні. З жовтня 2023 року хусити систематично атакують судна в Червоному морі, мотивуючи це підтримкою палестинського руху ХАМАС. Удари завдавалися як по ізраїльських, так і по комерційних суднах інших країн, зокрема США. 

США завдали потужного удару по хуситах у Ємені: що відомо15.03.25, 21:28 • 121285 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Ємен
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29