Хусити погрожують відповіддю на удари США по Ємену: деталі заяви

Хусити пообіцяли відповісти на удари США по Ємену. Про це повідомляє Almasirah, передає УНН.

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Єменське воєнізоване угруповання "Ансар Аллах" (хусити) заявило, що авіаудари США по їх позиціях не залишаться без відповіді. У політичному бюро хуситів наголосили, що атаки лише посилять їх рішучість підтримувати палестинський народ у протистоянні з Ізраїлем.

Міністерство закордонних справ Ємену також засудило дії Вашингтона, зазначивши, що країна "захищатиме себе всіма доступними засобами". У заяві МЗС наголошується, що американські удари відбулися на тлі відновлення морського ембарго щодо суден, які, за твердженням хуситів, пов’язані з Ізраїлем.

Нагадаємо

15 березня президент США Дональд Трамп оголосив про початок військової операції проти хуситів, пояснюючи це необхідністю гарантувати безпеку судноплавства в регіоні. З жовтня 2023 року хусити систематично атакують судна в Червоному морі, мотивуючи це підтримкою палестинського руху ХАМАС. Удари завдавалися як по ізраїльських, так і по комерційних суднах інших країн, зокрема США.

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