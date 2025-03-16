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Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Киев • УНН

 • 55166 просмотра

Йеменские хуситы заявили, что удары США не останутся без ответа, усиливая их поддержку палестинцев. МИД Йемена осудил действия Вашингтона, подчеркнув право страны на самооборону.

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы пообещали ответить на удары США по Йемену. Об этом сообщает Almasirah, передает УНН.

Детали

Йеменская военизированная группировка "Ансар Аллах" (хуситы) заявила, что авиаудары США по их позициям не останутся без ответа. В политическом бюро хуситов подчеркнули, что атаки лишь усилят их решимость поддерживать палестинский народ в противостоянии с Израилем. 

Министерство иностранных дел Йемена также осудило действия Вашингтона, отметив, что страна "будет защищать себя всеми доступными средствами". В заявлении МИД отмечается, что американские удары произошли на фоне возобновления морского эмбарго в отношении судов, которые, по утверждению хуситов, связаны с Израилем. 

Напомним

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, объясняя это необходимостью гарантировать безопасность судоходства в регионе. С октября 2023 года хуситы систематически атакуют суда в Красном море, мотивируя это поддержкой палестинского движения ХАМАС. Удары наносились как по израильским, так и по коммерческим судам других стран, в частности США. 

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно15.03.25, 21:28 • 121272 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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