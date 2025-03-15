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США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

Киев • УНН

 • 121272 просмотра

США начали военную операцию против хуситов в Йемене в ответ на их атаки в Красном море. Обстрелы нацелены на радары и объекты запуска ракет.

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли удар по боевикам хуситам в Йемене. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Соединенные Штаты начали военную операцию против позиций йеменских хуситов, нанеся серию авиационных и морских ударов по стратегическим объектам группировки. Это стало ответом на многочисленные атаки хуситов на международные судоходные маршруты в Красном море, которые угрожали глобальной торговле. 

По данным американских военных, обстрелы были нацелены на радары, противовоздушную оборону и объекты, с которых боевики осуществляли запуски беспилотников и ракет по гражданским и военным судам. Вашингтон подчеркивает, что эти действия направлены на восстановление безопасности морских путей и предупреждение дальнейших атак на коммерческие и военные корабли. 

Аналитики отмечают, что эта операция является самой масштабной военной акцией США в регионе за последний год. Она также может стать сигналом для Ирана, который поддерживает хуситов. 

Официальные лица США подчеркивают, что атака является частью более широкой стратегии по восстановлению стабильности в регионе и защите международных торговых маршрутов.

Напомним

Дональд Трамп заявил о начале решительных военных действий США против хуситов в Йемене, обвинив их в атаках на суда и подрыве мировой торговли. Он обратился к Ирану с требованием прекратить поддержку хуситов.

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене15.03.25, 20:53 • 64313 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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