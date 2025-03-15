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США завдали потужного удару по хуситах у Ємені: що відомо

Київ • УНН

 • 121285 перегляди

США розпочали військову операцію проти хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки в Червоному морі. Обстріли націлені на радари та об'єкти запуску ракет.

США завдали потужного удару по хуситах у Ємені: що відомо

США завдали удару по бойовиках хуситах у Ємені. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Сполучені Штати розпочали військову операцію проти позицій єменських хуситів, завдавши серію авіаційних і морських ударів по стратегічних об’єктах угруповання. Це стало відповіддю на численні атаки хуситів на міжнародні судноплавні маршрути в Червоному морі, що загрожували глобальній торгівлі. 

За даними американських військових, обстріли були націлені на радари, протиповітряну оборону та об’єкти, з яких бойовики здійснювали запуски безпілотників і ракет по цивільних та військових суднах. Вашингтон наголошує, що ці дії спрямовані на відновлення безпеки морських шляхів і попередження подальших атак на комерційні та військові кораблі. 

Аналітики зазначають, що ця операція є наймасштабнішою військовою акцією США в регіоні за останній рік. Вона також може стати сигналом для Ірану, який підтримує хуситів. 

Офіційні особи США підкреслюють, що атака є частиною ширшої стратегії з відновлення стабільності в регіоні та захисту міжнародних торговельних маршрутів.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про початок рішучих військових дій США проти хуситів у Ємені, звинувативши їх в атаках на судна та підриві світової торгівлі. Він звернувся до Ірану з вимогою припинити підтримку хуситів.

Трамп наказав завдати потужних ударів по хуситам у Ємені15.03.25, 20:53 • 64323 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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