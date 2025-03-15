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Трамп наказав завдати потужних ударів по хуситам у Ємені

Київ • УНН

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Дональд Трамп заявив про початок рішучих військових дій США проти хуситів у Ємені, звинувативши їх в атаках на судна та підриві світової торгівлі. Він звернувся до Ірану з вимогою припинити підтримку хуситів.

Трамп наказав завдати потужних ударів по хуситам у Ємені

Президент США Дональд Трамп заявив, що наказав збройним силам Америки почати рішучі та потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені, передає УНН.

Сьогодні я наказав збройним силам США почати рішучі та потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені. Вони розгорнули безперервну кампанію піратства, насильства та тероризму проти американських та інших суден, літаків та безпілотників 

- написав Трамп у Truth Social.

За словами Трампа, "відповідь Джо Байдена була жалюгідно слабкою, тому неприборкані хусити просто продовжували. Минуло більше року відтоді, як торгове судно під прапором США благополучно пройшло через Суецький канал, Червоне море або Аденську затоку. Останній американський військовий корабель, що пройшов через Червоне море чотири місяці тому, був атакований хуситами більше дюжини разів. Фінансовані Іраном, головорізи-хусити обстріляли ракетами американські літаки і націлилися на наші війська і союзників. Ці нещадні напади обійшлися економіці США і світу в багато МІЛЬЯРДІВ доларів, одночасно наражаючи на ризик життя невинних людей".

... Ми будемо використовувати переважну смертоносну силу, поки не досягнемо своєї мети. Хусити перекрили судноплавство по одному з найважливіших водних шляхів світу, зупинивши величезні ділянки світової торгівлі і нападаючи на основний принцип свободи судноплавства, від якого залежать міжнародна торгівля і комерція. Наші хоробрі бійці прямо зараз завдають повітряні удари по базах терористів, лідерам і протиракетній обороні, щоб захистити американські судноплавні, повітряні і військово-морські активи і відновити свободу судноплавства. Ніякі терористичні сили не завадять американським торговим і військово-морським суднам вільно плавати по водних шляхах світу 

- додав Трамп.

Президент США також звернувся до "терористів-хуситів" та Ірану.

Усім терористам-хуситам, ВАШ ЧАС ЗАКІНЧИВСЯ, І ВАШІ АТАКИ ПОВИННІ ПРИПИНИТИСЯ, ПОЧИНАЮЧИ З СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ. ЯКЩО ВОНИ ЦЬОГО НЕ ЗРОБЛЯТЬ, НА ВАС ОБРУШИТЬСЯ ПЕКЛО, ЯК НІЧОГО ВИ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ! Ірану: Підтримка терористів-хуситів повинна припинитися НЕГАЙНО! НЕ погрожуйте американському народу, його президенту, який отримав один з найбільших мандатів в історії президентства, або світовим судноплавним шляхам. Якщо ви це зробите, БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо люб'язні з цим! 

- резюмував Трамп.

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години14.03.2025, 21:56 • 129275 переглядiв

Антоніна Туманова

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