Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал вооруженным силам Америки начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене, передает УНН.

Сегодня я приказал вооруженным силам США начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они развернули непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других судов, самолетов и беспилотников - написао Трамп в Truth Social.

По словам Трампа, "ответ Джо Байдена был жалко слабым, поэтому необузданные хуситы просто продолжали. Прошло больше года с тех пор, как торговое судно под флагом США благополучно прошло через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив. Последний американский военный корабль, прошедший через Красное море четыре месяца назад, был атакован хуситами более дюжины раз. Финансируемые Ираном, головорезы-хуситы обстреляли ракетами американские самолеты и нацелились на наши войска и союзников. Эти беспощадные нападения обошлись экономике США и мира во многие МИЛЛИАРДЫ долларов, одновременно подвергая риску жизни невинных людей".

... Мы будем использовать подавляющую смертоносную силу, пока не достигнем своей цели. Хуситы перекрыли судоходство по одному из важнейших водных путей мира, остановив огромные участки мировой торговли и нападая на основной принцип свободы судоходства, от которого зависят международная торговля и коммерция. Наши храбрые бойцы прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, лидерам и противоракетной обороне, чтобы защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства. Никакие террористические силы не помешают американским торговым и военно-морским судам свободно плавать по водным путям мира - добавил Трамп.

Президент США также обратился к "террористам-хуситам" и Ирану.

Всем террористам-хуситам, ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО, И ВАШИ АТАКИ ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬСЯ, НАЧИНАЯ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ. ЕСЛИ ОНИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЮТ, НА ВАС ОБРУШИТСЯ АД, КАК НИЧЕГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ! Ирану: Поддержка террористов-хуситов должна прекратиться НЕМЕДЛЕННО! НЕ угрожайте американскому народу, его президенту, который получил один из самых больших мандатов в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это сделаете, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, потому что Америка призовет вас к полной ответственности, и мы не будем любезны с этим! - резюмировал Трамп.

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