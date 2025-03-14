“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что его обещание о быстром завершении войны в Украине было саркастичным. Он добавил, что все еще намерен урегулировать конфликт и считает, что сможет договориться с путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что был "немного саркастичен", когда обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, передает УНН.
"Ну, я был немного саркастичен, когда сказал, что так и будет. На самом деле я имел в виду, что я хотел бы ее урегулировать, и я думаю, что мне это удастся", - сказал Трамп.
Отвечая на вопрос, какой план, если путин не согласится на прекращение огня, он ответил: "Плохие новости для этого мира, потому что так много людей гибнет, но я думаю, что у него все будет хорошо. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю достаточно хорошо, и я думаю, что у него все будет хорошо".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным накануне.