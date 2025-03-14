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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Киев • УНН

 • 129253 просмотра

Дональд Трамп заявил, что его обещание о быстром завершении войны в Украине было саркастичным. Он добавил, что все еще намерен урегулировать конфликт и считает, что сможет договориться с путиным.

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "немного саркастичен", когда обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, передает УНН.

"Ну, я был немного саркастичен, когда сказал, что так и будет. На самом деле я имел в виду, что я хотел бы ее урегулировать, и я думаю, что мне это удастся", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, какой план, если путин не согласится на прекращение огня, он ответил: "Плохие новости для этого мира, потому что так много людей гибнет, но я думаю, что у него все будет хорошо. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю достаточно хорошо, и я думаю, что у него все будет хорошо".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным накануне.

Павел Башинский

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