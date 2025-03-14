Трамп після переговорів із путіним: "є дуже хороший шанс" для завершення війни
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив про "хороші і продуктивні дискусії" з володимиром путіним.
Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним напередодні, 13 березня, повідомляє УНН.
Вчора ми мали дуже хороші і продуктивні дискусії з президентом росії володимиром путіним, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися. Але, в цей саме момент, тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні. Я наполегливо просив президента путіна пощадити їхні життя. це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої Світової війни.
Доповнення
У росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.
Раніше The Financial Times писали, що володимир путін не готовий відступати від своїх вимог щодо припинення вогню. Зокрема, він заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, що "вирішить корінні причини" його вторгнення.