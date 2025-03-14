путін передав "додаткові" сигнали Трампу щодо припинення вогню в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпредставник США зустрівся з путіним для обговорення плану перемир'я на 30 днів. Після передачі сигналів Трампу сторони визначать час для розмови.
У росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні. Про це повідомляє AFP, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє ЗМІ, спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся з путіним у четвер ввечері, щоб викласти деталі спільного американо-українського плану, який передбачає 30-денну паузу в бойових діях між росією та Україною.
Після того, в кремлі заявили, що після того, як Трамп буде проінформований про передані "додаткові" сигнали, сторони визначать час їхньої розмови.
Коли Віткофф донесе всю інформацію до президента Трампа, ми визначимо час розмови
"Всі сторони розуміють, що така розмова необхідна", - додав він.
Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив в інтерв'ю Fox News, що після візиту Віткоффа у США з'явився "деякий обережний оптимізм".
Коментуючи висловлювання Волтца, пєсков заявив у п'ятницю: "Є підстави для обережного оптимізму".
Ще багато чого належить зробити, але президент, тим не менш, поділяє позицію президента Трампа
Нагадаємо
Раніше The Financial Times писали, що володимир путін не готовий відступати від своїх вимог щодо припинення вогню. Зокрема, він заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, що "вирішить корінні причини" його вторгнення.