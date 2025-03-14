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путін передав "додаткові" сигнали Трампу щодо припинення вогню в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 52092 перегляди

Спецпредставник США зустрівся з путіним для обговорення плану перемир'я на 30 днів. Після передачі сигналів Трампу сторони визначать час для розмови.

путін передав "додаткові" сигнали Трампу щодо припинення вогню в Україні - ЗМІ

У росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя  Україні. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся з путіним у четвер ввечері, щоб викласти деталі спільного американо-українського плану, який передбачає 30-денну паузу в бойових діях між росією та Україною.

Після того, в кремлі заявили, що після того, як Трамп буде проінформований про передані "додаткові" сигнали, сторони визначать час їхньої розмови.

Коли Віткофф донесе всю інформацію до президента Трампа, ми визначимо час розмови 

- заявив журналістам речник кремля дмитро пєсков.

"Всі сторони розуміють, що така розмова необхідна", - додав він.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив в інтерв'ю Fox News, що після візиту Віткоффа у США з'явився "деякий обережний оптимізм".

Коментуючи висловлювання Волтца, пєсков заявив у п'ятницю: "Є підстави для обережного оптимізму".

Ще багато чого належить зробити, але президент, тим не менш, поділяє позицію президента Трампа 

- додав пєсков.

Нагадаємо 

Раніше The Financial Times писали, що володимир путін не готовий відступати від своїх вимог щодо припинення вогню. Зокрема, він заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, що "вирішить корінні причини" його вторгнення. 

Аліна Волянська

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