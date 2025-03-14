путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ
Киев • УНН
Спецпредставитель США встретился с путиным для обсуждения плана перемирия на 30 дней. После передачи сигналов Трампу стороны определят время для разговора.
В россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-дневного перемирия Украине. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, спецпредставитель США Стив Виткофф встретился с путиным в четверг вечером, чтобы изложить детали совместного американо-украинского плана, который предусматривает 30-дневную паузу в боевых действиях между россией и Украиной.
После того, в кремле заявили, что после того, как Трамп будет проинформирован о переданных "дополнительных" сигналах, стороны определят время их разговора.
Когда Виткофф донесет всю информацию до президента Трампа, мы определим время разговора
"Все стороны понимают, что такой разговор необходим", - добавил он.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил в интервью Fox News, что после визита Виткоффа в США появился "некоторый осторожный оптимизм".
Комментируя высказывания Волтца, песков заявил в пятницу: "Есть основания для осторожного оптимизма".
Еще многое предстоит сделать, но президент, тем не менее, разделяет позицию президента Трампа
Напомним
Ранее The Financial Times писали, что владимир путин не готов отступать от своих требований о прекращении огня. В частности, он заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое "решит коренные причины" его вторжения.