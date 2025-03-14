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путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 52091 просмотра

Спецпредставитель США встретился с путиным для обсуждения плана перемирия на 30 дней. После передачи сигналов Трампу стороны определят время для разговора.

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

В россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-дневного перемирия Украине. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, спецпредставитель США Стив Виткофф встретился с путиным в четверг вечером, чтобы изложить детали совместного американо-украинского плана, который предусматривает 30-дневную паузу в боевых действиях между россией и Украиной.

После того, в кремле заявили, что после того, как Трамп будет проинформирован о переданных "дополнительных" сигналах, стороны определят время их разговора.

Когда Виткофф донесет всю информацию до президента Трампа, мы определим время разговора

- заявил журналистам пресс-секретарь кремля дмитрий песков.

"Все стороны понимают, что такой разговор необходим", - добавил он.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил в интервью Fox News, что после визита Виткоффа в США появился "некоторый осторожный оптимизм".

Комментируя высказывания Волтца, песков заявил в пятницу: "Есть основания для осторожного оптимизма".

Еще многое предстоит сделать, но президент, тем не менее, разделяет позицию президента Трампа

- добавил песков.

Напомним

Ранее The Financial Times писали, что владимир путин не готов отступать от своих требований о прекращении огня. В частности, он заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, которое "решит коренные причины" его вторжения.

Алина Волянская

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