У кремлі не хочуть відмовлятися від максимальних вимог щодо України - Financial Times

Російський очільник володимир путін поки не відчуває тиску, щоб "відступити від своїх максималістських вимог"; путін може запропонувати умовне припинення вогню, очікуючи на наступні дії Вашингтону.

Передає УНН із посиланням на The Financial Times.

У москві поки не бажають відмовлятися від максималістських вимог щодо України, незважаючи на пропозицію 30-денного припинення вогню, яка була узгоджена цього тижня Києвом та Вашингтоном.

У четвер президент росії заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, що "вирішить корінні причини" його вторгнення.

"Сама по собі ідея правильна, і ми її беззастережно підтримуємо", зазначив путін, але вніс низку доповнень акцентуючи незгоду з тим, що українські сили можуть "отримати шанс відступити, перегрупуватися та переозброїтися". Він також зазначив незгоду з продовженням мобілізації в Україні, та кроків щодо отримання зброї та підготовки підрозділів українських захисників.

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Путін також заявив про занепокоєння щодо того, як будь-яке припинення вогню буде виконуватися і контролюватися на полі бою. Більше того - кремлівський диктатор висловив упевненість, що "прориви Росії в Курську" і на інших ділянках фронту триватимуть.

Еліна Рибакова, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона, сказала, що Путін не хоче, щоб його звинувачували в тому, що він стоїть на шляху угоди з Трампом, але не відчуває тиску, щоб "відступити від своїх максималістських вимог". - ідеться у матеріалі.

Тим часом США і росія ведуть переговори щодо забезпечення поставок газу в Європу. Не виключено досягення угоди щодо перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи за підтримки американських інвесторів.

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