Нафта дорожчає на тлі санкцій США проти Ірану та росії

Ціни на нафту підвищилися, на тлі того, як США посилили санкції проти Ірану та росії, компенсуючи частковий спад у четвер після суворого прогнозу попиту від Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Brent піднялася вище 70 доларів за барель після падіння на 1,5% на попередній сесії, а West Texas Intermediate коштувала близько 67 доларів. Білий дім запровадив санкції проти міністра нафти Ірану та інших компаній і суден, які використовуються для транспортування нафти членів ОПЕК, а також обмежив можливості оплати російських енергоносіїв.

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Зниження в четвер відбулося після того, як МЕА заявило, що надлишок пропозиції поглибиться, оскільки ескалація торговельної війни тисне на попит у той час, коли ОПЕК+ відновлює виробництво. WTI - у кроці від восьмого поспіль падіння у тижневому вимірі, що стане найдовшим відрізком часу із серпня 2015 року, на тлі того, як світовий еталон Brent близький до четвертого падіння у тижневому вимірі.

"Втрата балансу в другій половині року повинна призвести до того, що ціна на нафту марки Brent підніметься до 70 доларів за барель до кінця року", - заявили аналітики ANZ Group Holdings Ltd. Деніел Гайнс і Соні Кумарі в примітці. Але, як повідомляється, є деяке короткострокове зростання, оскільки "мита на канадську нафту і перебої з поставками з Ірану та Венесуели, що ростуть, тримають ринок у напрузі".