Адміністрація Трампа посилює санкції проти ключових секторів російської економіки. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

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Відповідно до планів, посилення обмежень зачіпає нафтовий, газовий та банківський сектори, значно ускладнюючи доступ терористичної країни до американських платіжних систем.

Міністерство фінансів США оголосило про скасування 60-денного винятку, який діяв у січні та дозволяв російським банкам продовжувати здійснювати певні фінансові операції, пов’язані з енергетикою. Завдяки цьому рішенню російські фінансові установи більше не зможуть використовувати платіжну інфраструктуру США для значних енергетичних угод.

До переліку банків, які раніше були звільнені від санкцій, входять Зовнішекономбанк, Банк "ФК"Відкриття", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, росбанк, Банк Зеніт, Банк санкт-петербург та Центробанк росії. Нові обмеження можуть значно скоротити можливості рф продавати нафту на міжнародному ринку, що може призвезти до зростання ціни на нафту на 5 доларів за барель.

Нагадаємо

Президент США заявив, що представники його адміністрації проводять активні переговори з російським керівництвом, зокрема з диктатором путіним, обговорюючи можливі шляхи врегулювання війни в Україні.