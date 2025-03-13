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США скасували ліцензію Байдена: розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки заблоковані

Київ • УНН

 • 17613 перегляди

Адміністрація Трампа посилює обмеження проти ключових секторів економіки рф, ускладнюючи доступ до американських платіжних систем. Скасовано 60-денний виняток для енергетичних операцій російських банків.

США скасували ліцензію Байдена: розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки заблоковані

Адміністрація Трампа посилює санкції проти ключових секторів російської економіки. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

Відповідно до планів, посилення обмежень зачіпає нафтовий, газовий та банківський сектори, значно ускладнюючи доступ терористичної країни до американських платіжних систем.

Міністерство фінансів США оголосило про скасування 60-денного винятку, який діяв у січні та дозволяв російським банкам продовжувати здійснювати певні фінансові операції, пов’язані з енергетикою. Завдяки цьому рішенню російські фінансові установи більше не зможуть використовувати платіжну інфраструктуру США для значних енергетичних угод.

До переліку банків, які раніше були звільнені від санкцій, входять Зовнішекономбанк, Банк "ФК"Відкриття", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, росбанк, Банк Зеніт, Банк санкт-петербург та Центробанк росії. Нові обмеження можуть значно скоротити можливості рф продавати нафту на міжнародному ринку, що може призвезти до зростання ціни на нафту на 5 доларів за барель.

Нагадаємо

Президент США заявив, що представники його адміністрації проводять активні переговори з російським керівництвом, зокрема з диктатором путіним, обговорюючи можливі шляхи врегулювання війни в Україні.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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