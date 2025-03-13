США отменили лицензию Байдена: расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки заблокированы
Киев • УНН
Администрация Трампа усиливает ограничения против ключевых секторов экономики рф, усложняя доступ к американским платежным системам. Отменен 60-дневный вычет для энергетических операций российских банков.
Администрация Трампа усиливает санкции против ключевых секторов российской экономики. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.
Детали
В соответствии с планами, усиление ограничений затрагивает нефтяной, газовый и банковский секторы, значительно усложняя доступ террористической страны к американским платежным системам.
Министерство финансов США объявило об отмене 60-дневного исключения, которое действовало в январе и позволяло российским банкам продолжать осуществлять определенные финансовые операции, связанные с энергетикой. Благодаря этому решению российские финансовые учреждения больше не смогут использовать платежную инфраструктуру США для значительных энергетических сделок.
В перечень банков, которые ранее были освобождены от санкций, входят Внешэкономбанк, Банк "ФК"Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, росбанк, Банк Зенит, Банк санкт-петербург и Центробанк россии. Новые ограничения могут значительно сократить возможности рф продавать нефть на международном рынке, что может привести к росту цены на нефть на 5 долларов за баррель.
Напомним
Президент США заявил, что представители его администрации проводят активные переговоры с российским руководством, в частности с диктатором путиным, обсуждая возможные пути урегулирования войны в Украине.