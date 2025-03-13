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США отменили лицензию Байдена: расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки заблокированы

Киев • УНН

 • 17613 просмотра

Администрация Трампа усиливает ограничения против ключевых секторов экономики рф, усложняя доступ к американским платежным системам. Отменен 60-дневный вычет для энергетических операций российских банков.

США отменили лицензию Байдена: расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки заблокированы

Администрация Трампа усиливает санкции против ключевых секторов российской экономики. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

В соответствии с планами, усиление ограничений затрагивает нефтяной, газовый и банковский секторы, значительно усложняя доступ террористической страны к американским платежным системам.

Министерство финансов США объявило об отмене 60-дневного исключения, которое действовало в январе и позволяло российским банкам продолжать осуществлять определенные финансовые операции, связанные с энергетикой. Благодаря этому решению российские финансовые учреждения больше не смогут использовать платежную инфраструктуру США для значительных энергетических сделок.

В перечень банков, которые ранее были освобождены от санкций, входят Внешэкономбанк, Банк "ФК"Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, росбанк, Банк Зенит, Банк санкт-петербург и Центробанк россии. Новые ограничения могут значительно сократить возможности рф продавать нефть на международном рынке, что может привести к росту цены на нефть на 5 долларов за баррель.

Напомним

Президент США заявил, что представители его администрации проводят активные переговоры с российским руководством, в частности с диктатором путиным, обсуждая возможные пути урегулирования войны в Украине.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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