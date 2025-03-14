Нефть дорожает на фоне санкций США против Ирана и россии
Киев • УНН
США усилили санкции против нефтяной отрасли Ирана и ограничили оплату энергоносителей из рф. Brent поднялась выше 70 долларов за баррель, WTI стоит около 67 долларов.
Цены на нефть повысились, на фоне того, как США усилили санкции против Ирана и россии, компенсируя частичный спад в четверг после строгого прогноза спроса от Международного энергетического агентства, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Brent поднялась выше 70 долларов за баррель после падения на 1,5% на предыдущей сессии, а West Texas Intermediate стоила около 67 долларов. Белый дом ввел санкции против министра нефти Ирана и других компаний и судов, используемых для транспортировки нефти членов ОПЕК, а также ограничил возможности оплаты российских энергоносителей.
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Снижение в четверг произошло после того, как МЭА заявило, что избыток предложения углубится, поскольку эскалация торговой войны давит на спрос в то время, когда ОПЕК+ возобновляет производство. WTI - в шаге от восьмого подряд падения в недельном измерении, что станет самым длинным отрезком времени с августа 2015 года, на фоне того, как мировой эталон Brent близок к четвертому падению в недельном измерении.
"Потеря баланса во второй половине года должна привести к тому, что цена на нефть марки Brent поднимется до 70 долларов за баррель к концу года", - заявили аналитики ANZ Group Holdings Ltd. Дэниел Хайнс и Сони Кумари в заметке. Но, как сообщается, есть некоторый краткосрочный рост, поскольку "пошлины на канадскую нефть и перебои с поставками из Ирана и Венесуэлы, которые растут, держат рынок в напряжении".