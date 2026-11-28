Міністерство оборони рф розпочало формування військово-будівельних підрозділів, які ліквідували ще у 2006 році, та планує комплектувати їх строковиками й контрактниками для зведення стратегічних військових об'єктів. Про це заявив заступник міністра оборони рф павло фрадков в інтерв'ю "Вестям", пише УНН.

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За його словами, відродження будівельних батальйонів має зменшити залежність російського військового відомства від комерційних підрядників під час будівництва об'єктів ядерної інфраструктури, морських портів, аеродромів та військових містечок. Наразі міноборони спільно з генштабом рф визначає порядок, терміни формування та комплектування нових підрозділів.

Указ про відновлення військово-будівельних частин володимир путін підписав 27 липня 2026 року, а документ набув чинності 1 серпня. Для цього штатну чисельність збройних сил рф збільшили на 27 тисяч осіб, з яких 25 тисяч – військовослужбовці та 2 тисячі – цивільний персонал.

Корупційні скандали та повернення до радянської практики

Рішення про відродження будбатів ухвалили після призначення андрія бєлоусова міністром оборони рф та низки корупційних скандалів у сфері військового будівництва. Лише за перші 4 місяці 2026 року сума судових претензій військового відомства до його головного будівельного підрядника сягнула 17,2 млрд рублів.

За часів СРСР чисельність військово-будівельних загонів сягала 200 тисяч осіб. Вони компенсували дефіцит робочої сили на військових та цивільних будівництвах, однак наприкінці свого існування стали відомими через низький рівень дисципліни, дідівщину та погану бойову підготовку військовослужбовців.

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